Bisogna prendere atto che siano in corso problemi Sister, in riferimento alla specifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che a quanto pare fa i capricci oggi 3 maggio. Come stanno le cose? Situazione differente rispetto a quella che abbiamo trattato all’interno del nostro magazine a metà aprile, quando il disservizio ha colpito in modo generico il sito “centrale”. Proviamo a fare il punto, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile dopo che le segnalazioni sono partite attorno alle 10 di questa mattina.

Prime indicazioni sui problemi Sister con Agenzia delle Entrate: da due ore non funziona il sito

Dunque, questo martedì è caratterizzato dai problemi Sister con Agenzia delle Entrate, se pensiamo al fatto che non funziona il sito da oltre due ore a detta di diversi utenti. Ci sono molte segnalazioni in rete, anche se alcuni riescono ad utilizzare la piattaforma, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Possibile che ci sia un disservizio legato alla connessione con alcuni operatori specifici, anche se al momento non si hanno certezze sotto questo punto di vista.

Al contempo, dando uno sguardo ai canali social ufficiali, prendo atto che dall’Agenzia delle Entrate non siano ancora arrivate comunicazioni in merito problemi Sister. Il sistema non funziona a buona parte del pubblico in un periodo particolarmente complesso e delicato dell’anno, soprattutto dal punto di vista fiscale. L’auspicio, dunque, è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo fatto questo mattina. Ovviamente vi terremo aggiornati, nel caso in cui dovessero emergere ulteriori indicazioni in questo senso.

