Sfortunatamente i concerti degli One Republic a Padova e Milano sono stati annullati e sono in corso le operazioni di riprogrammazione delle due date italiane della band di Ryan Tedder. La comunicazione arriva da Live Nation dopo le storie pubblicate dalla band e dallo stesso frontman sul suo stato di salute. Mentre scriviamo, la notizia è stata confermata anche da Ticketone che su Twitter ha ritwittato il post di Live Nation.

Annullati i concerti degli One Republic a Padova e Milano

Gli One Republic si sarebbero dovuti esibire questa sera, martedì 3 maggio 2022, presso la Kioene Arena di Padova e domani, mercoledì 4 maggio, presso il Carroponte di Milano. L’imprevisto che ha colpito le corde vocali di Ryan Tedder ha costretto gli organizzatori e la band ad annullare i due spettacoli italiani dopo la cancellazione dello show a Vienna ieri, lunedì 2 maggio.

In queste ore i principali promotori dei concerti stanno lavorando per riprogrammare le date e per offrire agli utenti eventuali soluzioni di rimborso dei biglietti già acquistati. Comprensibilmente è tanta la rabbia dei fan che da 2 anni attendevano le date italiane degli One Republic.

Ryan Tedder colpito da laringite

“Second day without the voice“, dice Ryan Tedder in un video postato nelle storie di Instagram mentre passeggia sul palco che lo staff stava allestendo per il concerto di Vienna. Il frontman si tocca più volte la gola e la sua voce è rotta dall’emozione e dal problema che in questi giorni gli impedisce di cantare.

Per tentare di rimediare, nelle ultime ore Ryan Tedder ha consultato più medici: “Fisicamente sto da Dio, ma mi sono svegliato con una laringite che potrebbe impedirmi di cantare questa sera”, aveva scritto il cantautore nelle storie Instagram. “Abbiamo suonato ad Amburgo 2 notti fa: non abbiamo fatto festa né bevuto né altro dopo lo show. Siamo andati a letto. Dopo 12 ore di viaggio sul bus, ieri mi sono svegliato senza voce“.

Poco dopo Ryan Tedder ha mostrato una foto dell’ennesimo studio medico consultato per la sua laringite. Il dottore gli ha confermato la diagnosi: “Laringite non infetta da stress“. Il frontman ha promesso che si sarebbe impegnato per ritornare in forma per le date italiane, ma così non è stato.

Ticketone e Live Nation comunicano che molto presto comunicheranno le nuove date degli One Republic a Padova e Milano insieme a tutte le informazioni necessarie richieste dagli utenti.

Siamo spiacenti di informarvi che Ryan Tedder, il frontman degli #OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto agli show di Padova e Milano di oggi e domani. — Live Nation Italia (@LiveNationIT) May 3, 2022