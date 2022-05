Ci sono diverse buone ragioni per portare a termine il download dell’aggiornamento di maggio 2022 a bordo dei Samsung Galaxy compatibili. Se da un lato qualcuno è già proiettato ai nuovi progetti del produttore coreano in ambito mobile, come avrete notato in mattinata tramite il nostro approfondimento sul Samsung Galaxy S23, allo stesso tempo bisogna considerare anche quello che avverrà per i modelli attualmente sul mercato. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, in attesa dei primi rilasci che a strettissimo giro riscontreremo anche qui in Italia.

Tutto pronto per l’aggiornamento di maggio 2022 a bordo dei Samsung Galaxy che rientrano nel programma

In linea di massima, abbiamo già alcune informazioni generiche in merito all’aggiornamento di maggio 2022 che presto vedremo a bordo dei Samsung Galaxy. Grazie al bollettino ufficiale, infatti, sappiamo che ci sono almeno 18 vulnerabilità delicate che verranno archiviate dal produttore asiatico tramite il pacchetto software di cui tanto si parla in queste ore. Solo una volta che il firmware verrà installato sui primi dispositivi avremo le idee più chiare sul reale impatto avuto dal pacchetto software per gli utenti coinvolti.

Per quanto concerne i Samsung Galaxy compatibili con l’aggiornamento di maggio, occhi puntati sulla serie S. A tal proposito, tra coloro che sono sicuri di scaricare la patch in questione abbiamo i possessori di un Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G , Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Ovviamente, in questo discorso rientrano anche i più recenti Samsung Galaxy Note e la serie Z, che gradualmente sta conquistando interessanti quote di mercato.

