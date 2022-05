Al via le riprese di Fosca Innocenti 2. Il primo ciak per la nuova stagione della fiction Mediaset è stato battuto in Toscana, come annuncia la protagonista Vanessa Incontrada con uno scatto sui social.

La prima stagione è andata in onda su Canale5 in quattro puntate dall’11 febbraio al 4 marzo, registrando ascolti molto buoni (il finale ha conquistato quasi 3,4 milioni di spettatori e il 16,5% di share). La trama ruota intorno alle indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia insieme alla sua squadra quasi tutta al femminile. Impegnata sul lavoro e single convinta, Fosca ha però un punto debole: il suo migliore amico Cosimo. Il rapporto tra loro inizia a cambiare quando il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca, riceve un’offerta di lavoro per New York.

Secondo le prime anticipazioni, nella seconda stagione il sentimento che li lega verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuovi ostacoli. Per Fosca le cose potrebbero non concludersi qui. Infatti, Fosca rischierà di perdere la fattoria dov’è nata e cresciuta, mettendo in pericolo la sua tata Bice e tutti gli animali a cui è affezionata. Che ne sarà del cavallo Sansone, della cagnolina Alice e della gallina Gigliola? Dotata di un olfatto particolarmente sviluppato, grazie al quale riesce a risolvere i casi più complessi, Fosca Innocenti saprà affrontare con determinazione i momenti più critici.

La fiction è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, Fosca Innocenti 2 sarà diretta da Giulio Manfredonia. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli.

Nel cast della seconda stagione dovremo ritrovare anche: Desirée Noferini è l’ispettrice Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è l’ispettrice Rosa Lulli; Francesco Leone è l’agente Pino Ricci; Giorgia Trasselli è Bice, una donna anziana che aiuta Fosca a gestire la proprietà di campagna.

