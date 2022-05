Adesso possiamo darvi qualche dettaglio in più sul prossimo Motorola Moto G82 5G, dispositivo conosciuto con il nome in codice ‘Rhode 5G+’. Il telefono, stando a quanto raccolto da ‘91mobiles.com‘, apparterrà alla fascia media del mercato, come confermato dalla parziale scheda tecnica di cui sono state divulgate le prime informazioni in queste ore. Il Motorola Moto G82 5G monterà uno schermo pOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, e sarà alimentato dal processore Snapdragon 695 5G (due core da 2.2GHz e sei core da 1.7GHz).

Il terminale verrà reso disponibile in tre configurazioni: 4/6/8GB di RAM LPDDR4x, sempre con 128GB di storage interno (non sappiamo ancora dirvi se espandibile tramite microSD o meno). Quanto al comparto fotografico, il telefono disporrà di un sensore principale da 50MP con OIS, di un ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore da 2MP per il calcolo della profondità di campo (la fotocamera frontale, invece, dovrebbe includere un sensore singolo da 16MP). Non mancheranno, tra le altre cose, la certificazione IP52, il lettore di impronte digitali collocato nel pulsante di accensione e spegnimento, il jack per le cuffie da 3.5mm, una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W ed Android 12 come sistema operativo di riferimento (l’ultima versione dell’OS mobile di Google, sebbene non ancora per molto tempo).

Restiamo in attesa di capire a quale prezzo il Motorola Moto G82 5G sarà venduto, fermo restando che si parla di un dispositivo comunque performante, dotato di connettività 5G e dalla scheda tecnica, nel complesso, di valore. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

