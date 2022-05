Non dovrebbe mancare molto tempo al lancio del prossimo OnePlus Nord 3, essendo il dispositivo ormai entrato nella fase calda dei test da parte del team di sviluppo. Il OnePlus Nord 3 monterà probabilmente il processore MediaTek Dimensity 8000 ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Il device integrerà anche uno schermo con frequenza di refresh rate a 90Hz (cosa che non a tutti farà piacere), andandosi a collocare immediatamente sotto il OnePlus 10R (da molti considerato come un dispositivo capace di lasciare il segno dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo che può vantare: peccato non sappiamo se arriverà mai in Europa).

Il OnePlus Nord 2T, invece, dovrebbe utilizzare il processore MediaTek Dimensity 1300, con uno schermo AMOLED a 90Hz, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica a 80W ed una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP. Avremo maggiori notizie da comunicarvi in merito al OnePlus Nord 3 prossimamente, visto che le intenzioni del produttore cinese sembrerebbero essere proprio quelle di lanciarlo quanto prima. Vi ricordiamo, infine, che il OnePlus 10R, per certi versi più appetibile, insieme al OnePlus Nord CE 2 Lite ed alle cuffie true wireless OnePlus Nord Buds, è già stato lanciato lo scorso 28 aprile (con buone probabilità ottenga un certo successo commerciale, sia il OnePlus 10R che il OnePlus Nord CE 2 Lite e le OnePlus Nord Buds, anch’essi ottimi prodotti).

Non c’è che dire: l’OEM si sta dando parecchio da fare e non pare volersi risparmiare, soprattutto per quanto riguarda la fascia medio-bassa del mercato, che il produttore sta popolando con un numero sproposito di dispositivi. A voi il OnePlus Nord 3 potrebbe, in qualche modo, interessare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

