Android Auto, lo standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto, resta sempre molto attiva, cercando di migliorare la propria app con il rilascio di nuovi aggiornamenti. Nelle ultime ore, infatti, Google ha voluto dare alla propria app per auto un altro update, con cui il servizio di infotainment si aggiornerà alla versione 7.6.6217, che porterà anche una nuova funzionalità a bordo dei dispositivi.

Tuttavia, il team di sviluppatori dell’app pare non abbia fornito ulteriori dettagli circa le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento, considerato il fatto che il changelog ufficiale si riferisce a funzioni inserite già da diversi mesi pur venendo divulgate come “nuove”. Ad ogni modo, potrebbe essere che il nuovo sistema delle risposte rapide adesso venga introdotto con la versione 7.6 beta per tutti gli utenti di Android Auto. Con la nuova funzione di Android Auto è possibile scegliere tra un massimo di due risposte brevi predefinite per i messaggi in arrivo dalle app di chat. Ovviamente è ancora consentito dettare una risposta completamente propria. Vi ricordiamo che una risposta suggerita può anche includere solo emoji. È chiaro che gli utenti saranno sempre in grado di rispondere con un messaggio appropriato.

La versione 7.6 di Android Auto riservata al canale beta della piattaforma auto di Google non è ancora ufficiale e neanche disponibile per tutti. Forse con la recente release il team di Google ha ben pensato di procedere con la correzioni di alcuni bug segnalati dagli utenti, andando a migliorare così l’esperienza di utilizzo mostrata. Qualora desideraste installare la nuova versione di Android Auto, sappiate che l’app del colosso di Mountain View può essere scaricata anche dal Google Play Store.

