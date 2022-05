Con il passare delle settimane si può notare come il prezzo dell’iPhone 13 sia leggermente più basso, potendo in questo modo acquistarlo ad un costo più vantaggioso. A tal proposito non potevamo non prendere in esame quanto notato quest’oggi su Amazon a riguardo, con l’iPhone 13 bianco da 128GB che è presente con un piccolo sconto. Andando più nel dettaglio si può evidenziare come questo top di gamma di stampo Apple sia presente su tale sito di e-commerce ad una cifra di 799 euro, è stato effettuato nel dettaglio uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro, ossia quello con cui è approdato sul mercato.

Occhio alla disponibilità immediata l’iPhone 13 su Amazon: condizioni aggiornate per il pubblico

Occorre tornare sul tema, dunque, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. Dopo quindi un po’ di mesi dall’inizio della sua commercializzazione si può risparmiare qualche euro in più sull’acquisto di questo iPhone 13 bianco da 128GB di memoria interna. La disponibilità su Amazon è immediata, anche se i tempi di spedizione sono un po’ più lunghi, si potrà insomma attendere anche una settima prima che arrivi a casa vostra.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Il sito di e-commerce lo considera come l’Amazon’s choice di giornata, quindi consiglia tale acquisto ed inoltre permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis. Un aspetto da non sottovalutare che vi permetterà di non sborsare in un’unica volta l’intera cifra. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Si parte da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in commercio e che gli conferisce un design piuttosto robusto.

Molto interessante è il comparto fotografico di questo iPhone 13 grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Tra l’altro è presente anche la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al potente chip A15 Bionic ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.