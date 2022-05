Arrivano i nuovi episodi di Shetland 6 in Italia. A partire dal 12 maggio andrà in onda la sesta stagione inedita su Giallo, canale 38 del digitale terrestre; sei episodi trasmessi uno a settimana, ogni giovedì in prima serata (salvo variazioni di programma).

Shetland 6 inizia con un caso scottante proprio mentre si celebra il funerale della madre di Perez. L’avvocato Galbraith viene ucciso infatti a colpi di arma da fuoco davanti alla sua casa. L’indagine viene ostacolata perché l’uomo era impegnato in un’importante battaglia legale. Il caso si complica con un secondo omicidio, questa volta ad essere ucciso un operaio locale dell’oleodotto. In questo nuovo arco narrativo, la vita di Perez e dei suoi colleghi sarà scossa dal ritorno della criminale Donna Killick, il cui rilascio di prigione provoca la rabbia tra i residenti, compresa Kate Kilmuir, la sorella della vittima.

Confermati nel cast principale: Douglas Henshall (Perez), Alison O’Donnell (DS Alison “Tosh” McIntosh) e Steven Roberston (DC Sandy Wilson) sono tornati. Inoltre, tornano Erin Armstrong (Cassie), Mark Bonnar (Duncan), Anne Kidd (Cora) e Lewis Howden (Sgt Billy McCabe). Fiona Bell torna nei panni dell’assassina Donna Killick.

Annunciate diverse new entry di stagione: Anneika Rose nei panni del Procuratore Fiscal, Maggie Kean, e Angus Miller che interpreta l’interesse amoroso di Tosh, Donnie. Inoltre si uniscono al cast: Stephen McCole, Jim Sturgeon, Alec Newman, Cora Bissett, Lois Chimimba, Conor McCarry, Lewis Gribben, Andy Clark, Benny Young e Shona McHugh.

La serie tv è già stata rinnovata per una settima stagione, le cui riprese sono attualmente in corso. Gli episodi dovrebbero andare in onda nel Regno Unito nel corso del 2022, e al momento non sembra essere l’ultima stagione.

L’appuntamento con Shetland 6 è quindi per il 12 maggio. Di seguito il promo in italiano dei nuovi episodi:

