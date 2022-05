Andiamo alla scoperta delle serie tv Prime Video di maggio 2022. Un mese ricco di novità nazionali e internazionali, a cominciare dall’italiana Bang Bang Baby che conclude la sua prima stagione, al ritorno di The Wilds con la seconda stagione.

Scopriamo meglio la lista delle serie tv Prime Video di maggio 2022 da non perdere assolutamente.

Si comincia con The Wilds 2, disponibile dal 6 maggio. La seconda stagione prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso – sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Lo stesso giorno troviamo Bosch: Legacy. Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim’ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d’accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento.

Il 20 maggio non perdete Notte Stellata, una storia che attraversa il tempo e lo spazio con due grandi interpreti. Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons) sono una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Dal 29 maggio ci sono gli ultimi cinque episodi di Bang Bang Baby, crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta. La serie racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.