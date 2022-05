Ottime notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S21 italiani. L’aggiornamento di maggio per i dispositivi top di gamma è già in distribuzione nel nostro paese proprio in queste ore di lunedì 2 maggio. Siamo i primissimi a ricevere in Europa la nuova patch di sicurezza per gli ex top di gamma (a fine aprile era toccato in anteprima ai Galaxy S22). Decisamente vale la pena dettagliare le prime informazioni in nostra dotazione proprio per il firmware. Va precisato tuttavia che gli esemplari pronti al nuovo passaggio software sono quelli non brandizzati, dunque non legati ad alcun operatore mobile.

La versione dell’aggiornamento software è siglata come la G991BXXU5CVDD. Come già indicato, stiamo parlando dell’update che introduce le correzioni di sicurezza del mese di maggio. Queste sono quantificate in qualche dozzina, tra gli exploit scovati dagli esperti Google per il sistema operativo Android e quelle ritrovate dagli sviluppatori al soldo di Samsung anche per l’interfaccia proprietaria One UI.

Di certo è altamente consigliato procedere quanto prima all’aggiornamento del proprio Samsung Galaxy S21, non appena si riceverà la notifica della disponibilità del firmware. Gli avvisi per gli update stanno facendo capolino in queste ore sia sui Samsung Galaxy S22, sui Galaxy S21 Plus e ancora sui modelli Ultra. Nel caso si abbia particolare fretta di eseguire l’update, si potrà sempre verificare la presenza o meno del pacchetto dalle impostazioni del telefono, dunque selezionando l’apposita sezione dedicata proprio agli update.

Oltre alla questione sicurezza, l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S21 potrebbe tornare utile anche per migliorare le prestazioni degli smartphone e risolvere qualche bug. I firmware minori come le patch mensili contribuiscono sempre a migliorare la stabilità del dispositivo: si tratta dunque di un motivo in più valido per procedere all’adeguamanto senza indugi.

