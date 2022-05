Si registrano ancora una volta problemi Inbiz, esattamente come abbiamo avuto modo di osservare a fine marzo con un altro articolo sul nostro magazine. Tuttavia, i disagi con il circuito potrebbero essere più generalizzati, se pensiamo che pochi minuti fa per esperienza diretta ho dovuto fare i conti con l’impossibilità di effettuare un pagamento con il bancomat di Intesa Sanpaolo. Insomma, una situazione che dovrà essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore, sperando ovviamente che quello trattato stamane sia un disservizio momentaneo di pochi minuti.

Registrati problemi Inbiz: ad alcuni non funziona neanche il bancomat con Intesa Sanpaolo

Dunque, per farvela breve stiamo registrando problemi Inbiz e ad alcuni clienti, come ho avuto modo di confermarvi in prima persona pochi minuti fa, non funziona neppure il bancomat con Intesa Sanpaolo. Entrambe le situazioni dovranno essere monitorate in mattinata, partendo dal presupposto che in casi simili lo staff tecnico tende ad intervenire con tempistiche ristrette. Insomma, dando uno sguardo al passato, ci sono buone ragioni per essere moderatamente ottimisti questa mattina. Di sicuro, la vicenda dovrà essere tenuta sotto stretta osservazione qui in Italia.

Non è un caso che anche Down Detector abbia fatto registrare un paio di picchi in mattinata a proposito dei problemi Inbiz. Se a questo aggiungiamo che non funziona a tutti il bancomat con Intesa Sanpaolo, abbiamo allora un quadro più chiaro della situazione. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime ore, fermo restando che l’app ha il suo peso.

I problemi Inbiz, al di là della storia sul bancomat Intesa Sanpaolo, vanno affrontati con attenzione. Parliamo di un’app che consente l’invio delle distinte in mobilità, senza dimenticare la possibilità di consultare gli esiti degli incassi di tutte le banche associate a Inbiz. Fino ad arrivare alla firma di contratti e gestione delle carte aziendali.