Risulta necessario ritornare sulla questione dell’assegno unico in istruttoria per un feedback cruciale appena fornito dal team social INPS. Il nocciolo della questione è che sono in corso ulteriori test e verifiche per particolari richiedenti. Dunque i tempi per l’approvazione della domanda ma anche per l’effettiva erogazione dei primi accrediti rischia di dilungarsi e non poco.

L’ultimo riscontro social più che interessante è presente nel tweet di fine articolo. A porre la domanda è evidentemente un cittadino straniero e dunque l’INPS ha ora finalmente riportato un riscontro effettivo per quanto riguarda proprio questa particolare tipologia di utenti. In pratica è stato riferito che sono proprio ora in corso ulteriori verifiche su cittadinanza, residenza e anche il permesso di soggiorno di alcuni richiedenti. Per questo motivo è necessario del tempo ulteriore prima che le domande vengano approvate o meno. La buona notizia, in ogni caso, è che gli esiti definitivi arriveranno nei prossimi giorni e dunque una volta per tutte in molti sapranno di avere diritto o meno al contributo mensile per ogni figlio a carico.

Oltre alla casistica particolare appena spiegata, sappiamo bene che alcune domande di assegno unico ancora in istruttoria sono anche quelle dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. In questi casi ulteriori, sempre l’INPS sta conducendo altri controlli sulle domande prima di assegnare per certo il contributo e poi iniziare ad erogarlo. Infine, alcune difficoltà si stanno verificando anche per quei richiedenti il cui IBAN della propria banca di riferimento è stato modificato negli ultimi tempi, anche a seguito di acquisizioni e fusioni di istituti diversi. Insomma, le anomalie sono ancora corpose su più fronti ma è oramai scontato che durante il mese di maggio ogni caso pendente (anche il più diverso e insidioso) dovrà essere risolto.

