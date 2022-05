Ci sarà sicuramente maggiore sicurezza per gli utenti, attraverso il rilascio del prossimo aggiornamento WhatsApp in cantiere. Tutto ruota attorno ad una beta venuta a galla proprio in queste ore, tramite la quale potremo dare continuità alle considerazioni fatte nei giorni scorsi in merito ad altri upgrade. Vediamo come stanno le cose, grazie alle indicazioni raccolte lunedì mattina, in attesa che il rilascio sia pronto per la distruzione su larga scala per gli utenti Android ed iOS. In questo modo, tutti potranno sfruttare al massimo le chiamate per intenderci.

Cosa aspettarsi sul fronte sicurezza con WhatsApp attraverso il prossimo aggiornamento

Sostanzialmente, WhatsApp in questo periodo sta lavorando sui nuovi indicatori per la crittografia end-to-end che verranno posizionati nella parte inferiore dell’elenco delle chat, in vista di un aggiornamento futuro che potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Come riporta WABetaInfo tramite uno specifico post pubblicato lunedì mattina, grazie al più recente aggiornamento beta disponibile sul Play Store, è stato possibile scoprire alcuni riferimenti relativi allo stesso footer da aggiungere in fondo all’elenco delle chat.

Quali saranno le modifiche percepite dagli utenti? WhatsApp pare avere in programma di aggiungere il piè di pagina “I tuoi messaggi personali sono crittografati end-to-end” nella parte inferiore dell’elenco delle chat. Così facendo, l’utente saprà sempre che i suoi messaggi sono crittografati end-to-end e nessuno, al punto che nemmeno WhatsApp avrà modo di leggere il loro contenuto. Un dettaglio non di poco conto per tutti coloro che hanno sempre considerato la privacy una priorità.

Vi terremo aggiornati appena si avranno maggiori dettagli sul nuovo aggiornamento WhatsApp, tramite il quale avremo la possibilità di fare la differenza anche sul fronte sicurezza. Dunque, per una volta non ci si concentra su funzioni connesse in modo stretto all’utilizzo quotidiano dell’app.