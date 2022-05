L’ultima stagione di This is Us in Italia da oggi. Mentre negli Usa la seri sta per volgere al termine, il pubblico italiano inizierà da oggi il suo percorso osservando e conoscendo gli ultimi dettagli della vita dei Pearson guardando gli ultimi episodi della serie più amata degli ultimi anni. La quinta stagione si era conclusa proprio con i preparativi delle nozze di Kevin e un salto temporale di cinque anni in cui è proprio lui che adesso deve fare da testimone a qualcuno. Sarà da qui che riprenderà la corsa dei Pearson con i nuovi episodi dell’ultima stagione di This is Us.

I primi nodi da sciogliere riguarderanno proprio il volto dei promessi sposi a cui Kevin farà da testimone ma anche con chi sta quest’ultimo e come mai Randall sembra si sia dato alla politica con un discreto successo. La serie si dipanerà tra il presente, il passato e il futuro di Kevin, Randall e Kate senza dimenticare Rebecca e Jack fino a quando non ci ritroveremo nella famosa villa vicino all’anziana madre dei tre.

Nella sesta e ultima stagione di This is Us sentiremo anche parlare del rapporto tra Kate e Toby e della sua evoluzione ma anche quello tra Madison e Kevin mentre la malattia di Rebecca continuerà a farsi via via più aggressiva. Il cast principale della sesta ed ultima stagione della serie sarà ancora uguale a quella precedente con tutti gli attori noti e incontrati in passato pronti a riprendere i loro ruoli.

I nuovi episodi debuttano oggi, 2 maggio su Fox e se continuerà ad andare avanti con un doppio appuntamento ogni lunedì si concluderà il prossimo 27 giugno. Negli Usa il finale di This is Us 6 andrà in onda il prossimo 24 maggio.