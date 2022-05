Jeffrey Dean Morgan scende in campo ancora una volta per prendere la parola e difendere l’amico Norman Reedus. L’attore di The Walking Dead che per anni ha prestato il volto all’amato Daryl, è finito nell’occhio del ciclone per via dell’addio di Melissa McBride allo spin-off della serie AMC. Quando è arrivato l’annuncio dell’addio di Carol alla serie dedicata proprio a lei e Daryl i fan sono rimasti sconvolti tanto da prendere d’assalto i social di Reedus accusandolo di aver causato lui questa frattura e questo epilogo.

Ufficialmente Melissa McBride ha lasciato lo spin-off ancora prima dell’inizio delle riprese proprio perché il set sarà di stanza in Europa e lei non si è voluta allontanare tanto da casa. Per molti, invece, la ragione è solo una ovvero la frattura tra i due attori protagonisti. Niente di più falso per Jeffrey Dean Morgan che nei giorni scorsi ha preso la parola sui social accusando alcuni fan di essere ‘tossici’ e di andare oltre al limite consentito ad un amante della serie e dei suoi protagonisti.

Some of you have gone WAY too far. TOXIC. Attacking norm for crap he has NOTHING to do with? Melissa made a call that was hers alone. She wants/needs a break. Respect that. Factors involved that are nobody’s business. Norm, who’s given more than anyone to you all. Just SHITTY. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) April 29, 2022

Nelle ultime ore l’attore che presta il volto a Negan, e che presto sarà coinvolto in uno spin-off insieme a Maggie in quel di New York, ha deciso di tornare sull’argomento: “Cosa?? Come? Nessuno è più sventrato dalla decisione di Melissa di Norman… Queste voci non provengono dalla troupe, arrivano da qualche st*onzo che non ha mai visto un set prima. Ero lì. È stato difficile per entrambi perché si amano. Tutti voi fate supposizioni che sono davvero dolorose. Fermatevi”.

I fan troveranno finalmente pace mettendo da parte l’addio di Melissa McBride e smettendo di boicottare l’atteso spin-off?