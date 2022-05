Il finale di Nero a Metà 3 è ormai dietro l’angolo. La serie con Claudio Amendola si avvicina al suo epilogo mentre i fan sono ancora sconvolti per quello che è successo a Clara e quello che questo ha significato per Carlo e i suoi, come andrà a finire adesso questa oscura e misteriosa storia? Negli ultimi episodi della stagione sarà proprio Alba ad aprire gli occhi pensando seriamente al fatto che Federico nasconda qualcosa, ma cosa? Ad avere gli stessi dubbi negli episodi in onda oggi 2 maggio, sarà Malik.

Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Colpevoli omissioni e Ah, l’amore, l’amore in cui un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Le indagini portano a galla pezzi del suo passato e di quello che è successo prima della sua morte e, in particolare, sembra che tutto faccia pensare che i colpevoli siano da ricercare tra colleghi e amici.

Ecco il promo degli episodi in onda oggi:

Alice, Alba e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di Clara e Malik, osservando il volontario di Rebibbia sempre più vicino alla sua ex, decide di indagare su di lui, cosa scoprirà? Nel secondo episodio Carlo convoca Federico in Commissariato per rivolgergli qualche domanda ma senza trovare niente, almeno in un primo momento.

Infine, nei nuovi episodi di Nero a Metà 3, il corpo di una donna strangolata viene trovato nascosto in un armadio e le indagini portano subito ad una truffa “d’amore” architettata per spillare soldi alle persone sole come lei. Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani usa i bambini come muli per il trasporto della droga e così provano ad avvicinarne uno per riuscire a far saltare i piani dell’uomo.