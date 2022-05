Una batteria con la scritta “Taylor” sulla grancassa, tanta musica e un fiume di parole: così i Red Hot Chili Peppers ricordano Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters durante lo show al New Orleans Jazz & Heritage Festival. Dopo una setlist di 17 brani la band di Anthony Kiedis, nella persona di Chad Smith, ha dedicato l’evento all’amico e collega di Dave Grohl senza dimenticare l’affetto per la moglie Alison.

I Red Hot Chili Peppers ricordano Taylor Hawkins

Dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins i Foo Fighters hanno cancellato inevitabilmente tutti i concerti del calendario. La band di Dave Grohl era attesa domenica 1° maggio al New Orleans Jazz & Heritage Festival, ma per ovvi motivi non ha partecipato. Al loro posto sono arrivati i Red Hot Chili Peppers, in tour per promuovere il nuovo album Unlimited Love, con appena 2 settimane di preavviso.

I Foo Fighters, tuttavia, non erano del tutto assenti. Come spiegato da Chad Smith alla fine dell’esibizione, i superstiti della band di No Son Of Mine erano dietro le quinte per supportare i Red Hot Chili Peppers e con loro c’era anche Alison, tristemente vedova di Taylor. La band di Kiedis è salita sul palco mostrando la scritta “Taylor” sulla cassa della batteria a caratteri bianchi su sfondo nero e dopo lo show ha affidato a Chad Smith l’omaggio al batterista scomparso.

La dedica di Chad Smith

Dopo i 17 brani in scaletta Chad Smith ha preso la parola e ha parlato al pubblico per omaggiare Taylor Hawkins. Ecco cos’ha detto:

“Ci hanno detto solo due settimane di questo concerto perché qui, questa sera, avrebbero dovuto suonare i Foo Fighters. Amiamo i Foo Fighters e amiamo nostro fratello Taylor Hawkins. Quindi questo significa molto per noi, siamo qui a suonare per loro”.

In seguito Chad Smith ha invitato il pubblico a gridare in coro: “Noi amiamo Taylor”. Infine il batterista dei Red Hot Chili Peppers ha detto:

“[I Foo Fighters, ndr] sono qui e ci stanno sostenendo. Porteremo con noi Alison, sua moglie, e sarà una festa. Questo è quello che vuole. Non vuole che sia nient’altro che una celebrazione dedicata alla musica, ai nostri amici e a Taylor. Questo è quello che vorrebbe. Quindi faremo tutto questo e lei ne farà parte”.

Con queste parole di Chad Smith i Red Hot Chili Peppers ricordano Taylor Hawkins, come testimoniato dai video pubblicati in rete.