Quest’anno al concerto sindacale del Primo Maggio hanno deciso di prendere due piccioni con una fava: “Al lavoro per la pace”. Frase che non significa un amato cazzo e proprio per questo è stata scelta. Per la pace? Una cosa del genere può, deve dirla un pontefice, che fa il suo mestiere; se la dicono quattro sedicenti cantanti con in testa degli zuccotti verde o arancio carota, assume un insopportabile tanfo di ipocrisia che è la caratteristica principe di questi, una delle cose più insopportabili del musicismo italiota militante, cui regge bordone una critica che spesso non critica niente perché si è trasformata in prolungamento degli uffici stampa. Al lavoro per la pace: detto da una pletora di conformisti che da due anni non muovono un dito, obbediscono a un regime che sentono di non poter criticare, essendo della sinistra che bene o male li foraggia, e hanno lasciato che il settore si riducesse al di sotto della miseria nera. Ce ne fosse stato uno col coraggio di opporsi, di concedersi un gesto ribelle, un concerto, una occasione, una dichiarazione polemica. Niente, anzi tutti quelli saliti ieri sul solito palco della Cgil (le altre sigle fanno da contorno) si sono distinti per ortodossia: mettete le mascherine, vaccinatevi. Questi opportunisti da tre palle un soldo hanno cantato per la Cgil di Landini che è stato il principale sostenitore del tecnocrate Draghi il cui regime duro, eversivo ha distrutto tutti i comparti produttivi e provocato la sparizione di seicentomila attività. E Draghi si è schierato contro l’odiata America perché punta alla presidenza della Nato contro cui tutti si scagliano sempre, meno che il giorno del Primo Maggio, presentato da Ambra in maglione ucraino, lei che ha incarnato il lolitismo da Boncompagni. E si salvano denunciando la guerra, che è brutta e fa male? La guerra o una tentata annessione da parte di un invasore seriale?

Senza vergogna, oggi come vent’anni fa con la pagliacciata “Il mio nome è mai più” del trio pacifista LigaJovaPelù: sigletta insopportabile, prodotta da una multinazionale del disco che stava dentro una multinazionale più grande, concentrata nel traffico di armamenti. Il compagno Ligabue ancora se ne adonta: “Ci massacrarono, ci distrussero”. E sa di mentire, perché all’epoca furono trattati come tre apostoli e l’unico che ebbe qualcosa da dire fu il sottoscritto dalle colonne del Mucchio. E più io li attaccavo, meno rispondevano; più chiedevamo, al giornale, i conti e più ci veniva risposto dagli uffici stampa che non erano in grado di fornirceli, nessuno sapeva niente, fino a che non se ne è più parlato. Adesso abbiamo il bene di sapere che “con quello che rimase Gino Strada costruì due ospedali”. Quello che rimase? Buono a sapersi, ma il ritorno d’immagine valeva molto di più e Ligabue lo sa. Hanno cavalcato la globalizzazione per trent’anni questi militanti della pace e del lavoro che, a comanda, filano al festival del 1° maggio e se non li chiamano piombano in una crisi esistenziale. Ai loro concerti, sempre meno sicuri perché debbono farne di più per compensare il calo di vendite dei dischi, ogni tanto qualche operaio ci rimette la pelle, ma basta lacrimare sui social e dire che loro non c’entrano e poi darsela a gambe. Tanto i sindacati non fiatano e al carrozzone del Primo Maggio nessuno se ne ricorda.

La fanno facile: il lavoro, la pace, un impegno di chiacchiere, ma nelle enclave controculturali che frequentano, nei giornali e nei libri che leggono o che sostengono di leggere, le contraddizioni della realtà non si trovano, il mondo è sempre manicheo e si risolve con gli appelli che non significano niente. Come Cocciante, che è arrivato dal paradiso fiscale d’Irlanda, dove risiede, ha portato al concertone l’opera popolare Notre Dame de Paris, con cui ci affligge da vent’anni, ha dichiarato che è un’opera in favore degli immigrati e se n’è ripartito. Vigliacco se uno solo gli ha chiesto: scusa, cosa c’entra Notre Dame coi migranti? Ma non è educato, non si fa, viva Cocciante che lotta insieme a noi. Il suo corpo mistico dell’opera popolare alla fine ha salutato col pugno chiuso, come in una coreografia del realismo socialista: dedicato a chi? A Landini? A Draghi? Alla pace? A Putin?

Tutti ad agitarsi come coglioni, tutti ad aprire la bocca e darle fiato, tanto non trovano nessuno che li rimbecchi, che faccia notare a questi milionari o aspiranti tali che la realtà è un po’ più complessa, un po’ più complicata delle loro formule idiote, delle loro pose qualunquiste. Forse è ancora la vecchia storia di quando, nei Paesi socialisti, uno che sapesse di economia “correva rischi mortali”, come scrive Bocca: resta che inzupparsi nella globalizzazione social e fare una canzone contro la disoccupazione o le ingiustizie del mondo è una buffonata, oggi come ieri, domani come oggi col bastone del comando sempre più in mano agli Xi Jinping. Questa nostra cara Italia è sempre stata un Paese di santi, cantanti e predicanti: spesso in sacra trinità, anche se a volte non si capisce da dove prendano tanta infusione certi egocentrici clinici che, se prendono di mira qualcuno, di regola è perché “non è abbastanza” come loro pretenderebbero; questi artisti illuminati, per risolvere i grandi problemi del mondo usano spesso non il rasoio di Occam ma un coltello da macellaio: sferrano slogan come fendenti e chi s’è visto s’è visto: resterà imperituro Jovanotti il quale, transitato dall’edonismo Cecchettiano (“Sei come la mia moto, sei proprio come lei”) a un più maturo approccio epistemologico, a Sanremo fece la predica rap-economica a D’Alema zompettando come un ossesso: “Oh-oh, D’Alema cancella il debito, oh-oh!”. Il lider Maximo tradì appena un fremito del baffino. Un suo compagno di battaglie, Piero Pelù, passava dal litigare con Renzulli (suo alter ego nei Liftiba) a litigare col Renzi: “E’ un berluschino, è un bluff, il PD è l’acronimo di una bestemmia”. Oggi questi tre sono uniti nell’ortodossia finanziaria di Draghi: tenere il condizionatore a 12 e sei mascherine una sopra l’altra. Non fanno ridere? Non fa ridere l’affarista in Lamborghini Fedez, che si lamenta su Instagram perché al Primo Maggio non l’hanno più invitato?