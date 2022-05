Il refarming è appena partito per l’ultima area geografica del nostro paese finora non ancora investita dagli interventi tecnici per il digitale terrestre. La zona contrassegnata come la 1b, proprio da ieri 1 maggio, ha iniziato ad essere interessata proprio da questo fase partita nelle regioni settentrionali della penisola già a fine 2021, per poi espandersi lungo il centro e il sud Italia.

A quali regioni ora tocca fare i conti con il refaming? Le aree coinvolte sono quelle della Liguria, della Toscana, dell’Umbria, del Lazio e della Campania. Gli interventi seguono di pari passo quelli ora in via di conclusione per la Basilicata, la Calabria e la Sicilia protagoniste della procedura tecnica nel mese di aprile.

Il refarming, come è noto, rilascia la banda 700 a favore degli operatori mobili per il servizio di connessione di rete, Ne consegue un riposizionamento nelle bande delle emittenti televisive, soprattutto dei canali locali. Gli utenti finali sono dunque invitati ad effettuare una risintonizzazione delle reti presenti sul proprio apparecchio, proprio per tornare a vedere i programmi preferiti. Per quanto l’operazione sia diversa tra TV e decoder di vari brand, è anche vero che in ogni caso si potrà ricorrere alla procedura automatica e guidata proposta dal software dei dispositivi.

Se la fase di refarming per Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania è appena iniziata, fino a quando poi durerà nelle specifiche aree? Si procederà progressivamente di comune in comune e pure di provincia in provincia secondo un calendario dettagliato che verrà aggiornato di volta in volta sul sito del MiSE Nuovatvdigitale. Gli interventi prenderanno svariate settimane ma dovranno essere ultimati non oltre il 30 giugno prossimo. A quel punto, il refarming, per tutta la nostra penisola, sarà del tutto concluso, senza alcuna eccezione e da nord a sud, isole comprese.

Continua a leggere su optimagazine.com