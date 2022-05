Occorre prestare molta attenzione ad un tema come l’aggiornamento graduatorie GPS a maggio, qui in Italia. Da tempo non parliamo sul nostro magazine di tematiche relative ai docenti, ma visto che inizia in questi giorni una fase caldissima per la categoria, occorre per forza di cose tornare sulla questione. Partiamo dal presupposto che in settimana, secondo le ultime indiscrezioni, la questione riguardi qualcosa come 400.000 precari e che le date a partire dalle quali sarà possibile presentare la domanda verranno indicate dal Ministero dell’Istruzione tramite specifica ordinanza. A questo punto imminente.

Quando scatta l’aggiornamento graduatorie GPS a maggio: tutti gli ultimi riscontri in Italia

Secondo le ultime informazioni raccolte, in settimana dovrebbe essere avviata la procedura per inviare la domanda, ma la storia relativa all’aggiornamento graduatorie GPS è destinata a fronteggiare non poche criticità. La novità imminente farà sì che potremo concretizzare il rinnovo delle graduatorie di istituto che avranno effetto immediato in vista degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Scongiurato, almeno per ora, il pericolo che ogni discorso di questo tipo potesse slittare di un anno. Tuttavia, le criticità da affrontare allo stato attuale non sono poche.

In ottica domanda da presentare, per materializzare successivamente l’aggiornamento graduatorie GPS, in ogni caso, abbiamo ancora alcuni aspetti che devono essere chiariti. Il primo riguarda il fatto che la categoria richiede tempistiche più lunghe entro cui sarà possibile presentare la domanda in questione. Ancora, è stata richiesta ufficialmente maggiore chiarezza per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi, oltre che cancellare le sanzioni per chi rifiuta gli incarichi.

Tempi ristretti per presentare la domanda comporterebbero l’esclusione di coloro che conseguiranno un titolo di studio entro il prossimo 20 luglio all’estero, senza dimenticare il diploma di maturità e la laurea qui nel nostro Paese. Ecco perché ogni discorso sull’aggiornamento graduatorie GPS potrebbe essere condizionato da tanti ricorsi.