Mentre il Volare Tour è ancora in corso sono state annunciate le date dei concerti di Coez in estate che porteranno sul palco i brani del nuovo disco Volare e anche i più grandi successi della sua carriera. Con questo nuovo ciclo di spettacoli il cantautore di Nocera Inferiore celebra la ritrovata stagione dei concerti dopo i numerosi rinvii dovuti alle restrizioni legate alla persistenza dell’emergenza Covid-19.

Concerti di Coez in estate: tutte le date

Dopo il tour nei club, i concerti di Coez continuano all’aperto con l’Essere Liberi In Tour 2022. Ecco tutte le date annunciate dall’artista:

Venerdì 15 luglio 2022 – Este (PD), EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN), Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 – Todi (PG), Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 – Paestum (SA), MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 – Cattolica (RN), Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 – Vigevano (PV), Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 – Agrigento, Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 – Catania, Sotto il Vulcano Fest

I biglietti per i concerti di Coez in estate saranno disponibili su Vivoconcerti a partire da domani, martedì 3 maggio 2022, dalle ore 14. Dalle 10 di domenica 8 maggio 2022 invece l’acquisto sarà disponibile presso tutti gli altri punti vendita autorizzati. Come già detto, il rapper e cantautore de La Musica Non C’è festeggia insieme al suo pubblico il successo dell’ultimo album Volare – certificato disco d’oro – e soprattutto ripropone i suoi più grandi successi.

Volare

Volare segue il successo di È Sempre Bello e con questo nuovo disco Coez riprende lo stile delle origini, con tanto sano e puro hip hop underground ma senza scrollarsi di dosso l’attitudine da cantautore con la quale è diventato un punto fermo nella scena italiana contemporanea.

Ecco le restanti date del Volare Tour 2022:

03/05 – Bronson Club – Ravenna *sold out

05/05 – The Cage – Livorno *sold out

07/05 – Viper – Firenze *sold out

08/05 – Tuscany Hall – Firenze

10/05 – Estragon – Bologna

12/05 – Campus Music Industry – Parma *sold out

14/05 – Teatro Concordia – Torino

15/05 – Hiroshima Mon Amour – Torino *sold out

Dopo aver lanciato i singoli old school Wu-Tang e Flow Easy, Coez ha pubblicato gli altri singoli Come Nelle Canzoni e Occhi Rossi e ha confermato il suo talento e la sua versatilità. Coez, insieme agli altri colleghi artisti, ha atteso con ansia – e insieme al suo pubblico – la riapertura totale dei concerti da troppo tempo e per questo chiama la nuova stagione di spettacolo Essere Liberi In Tour, una ritrovata libertà di riabbracciare il suo pubblico.