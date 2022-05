Situazione delicata quella relativa al caricamento dei cedolini di maggio da parte di NoiPA, per non parlare die problemi riscontrati con l’app ufficiale che persistono dopo il nostro ultimo articolo a tema. Quali sono i riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 2 maggio? Andiamo con ordine, perché nel primo caso la questione dovrebbe sbloccarsi a breve stando ad una testimonianza che ho avuto modo di raccogliere: “Sono andata in segreteria, nel mio Istituto, e mi hanno detto che stanno caricando i cedolini di maggio. Quindi bisogna fra due giorni“.

Aggiornamenti sui cedolini di maggio che vanno caricati da NoiPA e problemi app persistenti

In attesa che si riscontri il caricamento dei cedolini di maggio, persistono segnalazioni sui problemi di accesso all’app NoiPA. Alcuni, ad esempio, affermano che da questa mattina si prova ad accedere sia da applicazione, sia da browser, ma non riesce. Su browser rimanda a una pagina 404 in cui si dice che la risorsa “accesso negato” non è disponibile, mentre su app si blocca nella pagina “in attesa di risposta da MEF”. Insomma, la manutenzione dello scorso weekend continua a creare disagi agli utenti.

I problemi NoiPA potrebbero non essere superati in giornata, se pensiamo al fatto che l’intera procedura stia facendo venire a galla anomalie di diverso tipo. Basti pensare al fatto che questa segnalazione stia facendo venire a galla casi come questo: “Quando clicco sulla verifica della mail, mi si apre una pagina dove da errore e dice che non trova la mia mail associata, appare un link in rosso che, se cliccato, non porta a nessuna pagina. Inoltre, alcuni colleghi mi dicevano che sarebbe dovuta arrivare una mail di conferma delle proprie credenziali ma non è pervenuta. Perciò niente mail, niente codice, nessun accesso. E ho provato anche a disinstallare e reinstallare l’app ma non cambia niente.

