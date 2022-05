Il nuovo Apple Watch 8 dovrebbe integrare il sensore per il rivelamento della temperatura corporea. Stando a quanto evidenziato da Ming-Chi Kuo della TF Securities, la mela morsicata starebbe sviluppando un algoritmo dedicato, in grado di rispondere ai requisiti richiesti (cosa che non è successo l’anno scorso per quanto riguarda l’Apple Watch Series 7, che, come sicuramente saprete, non è provvisto di questo particolare sensore per il rivelamento della temperatura corporea).

Kuo ha fatto sapere che Apple sta provando da tempo a sviluppare una funzione simile e che è stata costretta a fare un passo indietro con i modelli attualmente in commercio proprio perché la tecnologia non avrebbe superato i test di convalida ingegneristica (EVT), dato che l’algoritmo pare andasse ancora perfezionato. L’azienda californiana avrebbe riscontrato problemi relativamente alla variazione della temperatura della pelle, che sappiamo modificarsi quasi subito in base all’ambiente circostante. L’Apple Watch 8, purtroppo, non potrà verificare la temperatura corporea interna tramite un hardware apposito, e quindi il risultato non prescinderà dall’algoritmo, che dovrà produrre necessariamente degli esiti accurati (senza poterli assicurare lanciare la funzione non avrebbe avuto senso, Apple ci avrebbe fatto una pessima figura, cosa che non appartiene affatto alla nota azienda californiana).

(1/3)

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Samsung avrebbe riscontrato pressoché gli stessi problemi, non essendo ancora riuscita a finalizzare lo sviluppo del suo algoritmo per la misurazione della temperatura corporea, che potrebbe non essere integrato nel suo prossimo Galaxy Watch 5 (che arriverà nella seconda parte dell’anno, presumibilmente ad agosto insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4). Voi, nel caso, apprezzereste l’innesto del sensore per il rivelamento della temperatura corporea a bordo degli Apple Watch 8? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box che vedete qui sotto.

