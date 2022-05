Alex Rider sbarca in chiaro su Rai4 dal 2 maggio, ogni lunedì in prima serata. Lo spy-thriller ricco d’azione, basato sull’omonima serie di romanzi young-adult di Anthony Horowitz, sarà in onda con due episodi a settimana sul canale 21 del digitale terrestre fino al 30 maggio. In Italia è stato distribuito in anteprima da Amazon Prime Video, nel cui catalogo sono disponibili le prime due stagioni.

Alex Rider è stata adattata per il piccolo schermo dallo sceneggiatore e produttore televisivo Guy Burt, già tra gli autori del thriller Riviera e di serie d’ambientazione storica come I Borgia e I Medici. La prima stagione è ispirata al secondo romanzo della saga, Point Blanc – Operazione Gemini, che racconta le vicende del giovane protagonista alle prese con un complotto internazionale destinato alla creazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Alex Rider è un adolescente londinese ribelle e vivace, affidato al ricco zio Ian dopo la morte di entrambi i genitori. L’orfano Alex viene introdotto alle arti marziali e cresce praticando sport estremi come il free-climbing. Ma la morte di suo zio in circostanze misteriose cambierà la sua vita: Alex scopre che il suo tutore non era un semplice agente assicurativo, come tutti credevano, bensì un agente sotto copertura dell’MI6, il dipartimento britannico di spionaggio internazionale. Proprio il capo dell’MI6 recluterà Alex come infiltrato in un esclusivo college correttivo per studenti benestanti, il Point Blanc, allo scopo di sventare un pericoloso complotto.

La saga di Alex Rider era già stata adattata per il grande schermo nel 2006 ma, a differenza della serie, il film Alex Rider: Stormbreaker era tratto dal primo romanzo della saga. Nella trasposizione televisiva, tra teen-drama e spy-thriller, la storia di Alex Rider si muove tra azione adrenalinica e suggestioni fantascientifiche, con rivolti profetici su questioni di scottante attualità politica. Protagonista è il giovane attore inglese Otto Farrant, già apparso nelle serie Strike Back e The White Queen, nonché nel ruolo del giovane Perseo nel blockbuster Scontro tra Titani. Nel cast al suo fianco giovani talenti come Brenock O’Connor, che interpreta il miglior amico del protagonista Tom Harris, e Ronkẹ Adékoluẹjo, come l’inseparabile assistente di Rider.

Alex Rider è stata apprezzata sia dalla critica internazionale che dal pubblico per i suoi richiami a classici del genere come James Bond, Jason Bourne e Kingsman.