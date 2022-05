Lo spegnimento 3G TIM continua oramai da tempo. L’operazione di disattivazione del segnale è stata annunciata nel mese di novembre 2021 ma è entrata nel vivo ad aprile e ora continuerà anche durante tutto il mese di maggio. C’è un modo per sapere se il proprio comune di residenza sarà presto investito dall’importante cambiamento ed è stato messo a disposizione dallo stesso operatore.

A questo indirizzo del sito TIM è possibile controllare quando la propria zona di appartenenza sarà interessata dallo spegnimento 3G TIM. Basterà inserire il nome del Comune di proprio interesse e il sistema restituirà la tempistica per l’inizio dei lavori. In qualsiasi momento si potrà dunque tenere sotto osservazione questo passaggio e dunque non rischiare di arrivare impreparati al momento fatidico.

Lo spegnimento 3G TIM potrebbe dare problemi ai clienti del vettore mobile come agli altri operatori virtuali che operano sulla stessa rete? La prima cosa da dire è che anomalie concrete potranno averle i possessori di SIM inferiori a 128K. Questi ultimi non potranno fare a meno di sostituire la loro SIM appunto con una recente. Dovranno dunque affrontare una spesa di 15 euro ma l’intero importo verrà riconosciuto da TIM come rimborso in termini di credito telefonico associato alla propria numerazione.

Potrebbero esserci altri problemi legati allo spegnimento 3G TIM. Chi possiede uno vecchio smartphone non abilitato al 4G, continuerà pure a navigare e ricevere SMS ma con non pochi rallentamenti del servizio. In questo secondo caso dunque potrebbe essere utile valutare l’acquisto di un dispositivo più moderno ma il costo andrà tutto affrontato in autonomia. Difficile che questa tipologia di anomalie riguardino moltissimi utenti al momento, in quanto i device con caratteristiche tecniche simili a quelle elencate sono in numero decisamente ridotto e magari sono in possesso di un’utenza piuttosto anziana non interessata neanche alla navigazione.

