Se siete interessati all’acquisto di auricolari wireless di qualità, può essere utile quest’oggi non lasciarsi scappare l’offerta presente su Amazon che riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Sono degli auricolari di stampo Apple che hanno attirato molto l’attenzione degli utenti nell’ultimo periodo, principalmente perché il loro prezzo inizia ad essere più interessante, con qualche sconto in più da non sottovalutare. Vediamo a questo punto più nel dettaglio cosa ci offre Amazon quest’oggi per questi auricolari wireless.

Tutti i dettagli del caso sulla prima offerta di maggio per AirPods Pro tramite Amazon

Altra offerta, dunque, dopo quella trattata di recente. Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) possono essere acquistati al prezzo di 199 euro, sicuramente più vantaggioso rispetto a quello di listino. Da come si può notare, sul famoso sito di e-commerce, è stato effettuato uno sconto del 29% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro. In questo modo si è arrivati ad un risparmio di 80 euro che può far comodo a chi ha pensato di puntare su questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

La cosa positiva è che si ha modo di poter anche pagare a rate grazie a Cofidis, il che renderà la spesa più leggera. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e non ci sono le spese di spedizione. Insomma ci sono tutte le garanzie del caso per gli acquisti su Amazon, ma vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni e lascia immergersi completamente nell’ascolto.

C’è però anche la possibilità di attivare la modalità trasparenza che evita il totale isolamento, permettendo di captare ciò che ci accade intorno. Con questi auricolari super tecnologici di stampo Apple non manca la novità dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Infine spazio anche all’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Chiaramente questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono resistenti al sudore e all’acqua.

Continua a leggere su optimagazine.com