Gli Eredi della Terra 2 ci sarà oppure no? Il momento di porsi questa domanda è arrivato anche per il pubblico italiano che in questi giorni ha seguito i nuovi episodi della serie sequel de La Cattedrale del Mare. La serie ci ha portato nella Barcellona del XIV secolo, in un momento in cui l’impero spagnolo pone l’accento sulla sua flotta marittima, seguendo la vita di Hugo Llor, un orfano che vive a Città del Messico e il cui sogno è diventare un costruttore navale nella capitale catalana, ma adesso ci saranno le basi per una seconda stagione?

Le risposte arriveranno in parte questa sera quando il finale della prima stagione andrà in onda su Canale5 anche se le anticipazioni lasciano temere il peggio. L’arco narrativo con protagonista il giovane orfano e il suo protettore sembra concludersi favorevolmente per i suoi protagonisti quindi se ci sarà una seconda stagione potrebbe presentare nuovi protagonisti.

Ma cosa succederà nel finale della prima stagione de Gli Eredi della Terra? Ad andare in onda oggi, 1 maggio, nel prime time di Canale5 saranno gli episodi dal titolo Veleno e Redenzione in cui Bernat, scoperta la verità, ripudia la moglie e sposa Marta Destorrent che inizia ad avvelenare suo figlio e Mercè mentre Hugo scopre che Regina è responsabile della scomparsa di Mercé ma scopre presto dove viene tenuta prigioniera grazie all’intervento di Caterina.

Nel finale della prima stagione, Mercé porta via dal palazzo suo figlio quando scopre che lo stanno avvelenando e così lo nasconde ma Bernat minaccia minaccia di ucciderla se non lo riavrà indietro almeno fino a che non scopre la verità e affronta la famiglia Destorrent. Come finirà a quel punto per lui e la sua famiglia e come si concluderà questa prima stagione della serie?