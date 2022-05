Gli stati WhatsApp saranno a sempre più in bella vista nel servizio di messaggistica. I relativi aggiornamenti sono pronti ad essere messi in risalto già nella lista delle chat e dunque facilmente accessibili. Gli sviluppatori stanno lavorando proprio in questo momento alla corposa novità e non c’è dubbio che questa sarà messa presto a disposizione di tutto.

Il solito WABetaInfo ci fornisce un’anteprima di come gli stati WhatsApp balzeranno presto in vetrina all’interno dell’applicazione. Attualmente, chi vuole visualizzare gli aggiornamenti prodotti dai propri contatti deve per forza andare nell’apposita sezione dedicata proprio alla funzione. Per il futuro c’è in serbo dell’altro: direttamente nella lista delle chat dove visualizziamo le notifiche di contenuti nuovi arrivare per le conversazioni, sarà possibile sapere anche di update proprio per gli stati.

Un esempio del cambiamento in arrivo è presente ad inizio articolo, nell’immagine di apertura. Ebbene, selezionando l’immagine del contatto di cui si segnala un aggiornamento appunto, si potrà visualizzare direttamente lo stato appena caricato. Al contrario, scegliendo la barra con il nome del contatto di riferimento, si visualizzeranno i contenuti condivisi nella normale conversazione, come sempre.

La novità di visualizzazione per gli aggiornamenti WhatsApp è molto simile a quanto già avviene su Instagram. sempre per la stessa funzione. L’idea degli sviluppatori è naturalmente quella di rendere sempre più fruibile questa feauture, a dire la verità, anche non utilizzata da molti. Mettendo in vetrina quanto attualmente relegato ad una scheda apposita avrà certo i suoi buon effetti.

L’anteprima dei cambiamenti per gli stati WhatsApp è attualmente in beta per la versione web dell’applicazione. Ben presto il rilascio sperimentale dovrebbe riguardare anche dispositivi iOS e Android. Il rilascio definitivo per tutti invece potrebbe ancora tardare e collocarsi non prima della prossima estate.

