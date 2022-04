Honest di Justin Bieber è arrivato con effetto sorpresa e a pochissimi giorni di distanza da I Feel Funny, un inedito di appena un minuto e 27 secondi. Nelle ultime ore il cantautore canadese ha spiazzato tutti con una nuova release, un singolo che ha tutta l’aria di anticipare un progetto più grande.

Diciamo questo perché i fan di Bieber accusano un cambiamento di rotta nel sound della popstar: Honest è un uptempo dalle forti influenze r’n’b e dalle sfumature urban, la risultante di tante correnti contemporanee che dimostrano che l’artista canadese ha dedicato tutto il tempo trascorso da Justice in poi a sperimentare e studiare. I Feel Funny e Honest sono legate da un fil rouge che si manifesta nel video ufficiale: in entrambe le clip – firmate da Cole Bennett – l’artista indossa un passamontagna, probabilmente un dettaglio che tradisce il concept del prossimo album.

In Honest di Justin Bieber troviamo anche il rapper Don Toliver, che interviene cantando le sue barre con l’autotune. Sulla possibilità di un nuovo album di Justin Bieber entro il 2022 non ci sono ancora notizie, ma stando alle sorprese lanciate sul web nell’ultima settimana potremmo aspettarci di tutto.

Recentemente le cronache si sono concentrate su Haley Baldwin, moglie di Justin Bieber, che sui social ha raccontato la terribile esperienza con un mini ictus. Haley stava facendo colazione con Justin quanto all’improvviso ha sentito il braccio destro intorpidirsi fino alle dita e ha accusato l’incapacità di parlare. All’ospedale le hanno riscontrato un attacco ischemico transitorio dovuto a un coagulo di sangue.

Haley ha spiegato che a causare l’attacco è stata una pillola anticoncezionale che ha assunto senza consultare il suo medico. Dopo essersi sottoposta agli esami, la moglie di Bieber ha scoperto di essere affetta da un forame ovale pervio, un’anomalia cardiaca curabile.

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (I copped it)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (From jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song)

Off top, you the sun in my morning (In my morning)

I tried to get away, but it’s boring (But it’s boring)

You’re my safe haven, I need it all alone (All alone)

And you’re my dime piece and I can’t take less than one (Less than, you the)

You the, whew (Yеah, yeah)

You the one (You thе one)

Trinity, you like three in one (Three in one)

Ratio, ten to one (Ten to one)

You get spicy (You get spicy)

I like that cajun on you (Yeah)

On occasion, that’s your testimony (That’s your testimony)

I like that hazel on you (Like that hazel on you)

I look straight in your eyes, holy matrimony (Yeah)

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (Copped it, yeah)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (With me from jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song)

Yeah, honest (Honest)

Spicy, I like it (Yeah)

FaceTime me the weed, I just might buy it

Throw it back on the couch, I just might try

(Ohh) Spicy

Damn, that booty thick, I like it (Yeah)

Hey, Justin B (Yeah)

I know you don’t do this often, but this here sneak and geek (Sneak)

Fuck that McLaren, I’m ridin’ the Jeep (Jeep)

I got in the club with all of my thugs, I’m packin’ that Pistol Pete

Better watch your mouth, gotta pick a side before you jump and leap (Leap)

I was sellin’ the nickels and dimes in dubs but crack in my sock, it ain’t me

But, baby, I like it (I like it)

I’ma pull that double R to your crib just for once (For once)

It’s twenty-three when you get dunked (Twenty-three when you get dunked)

Me and JB, smokin’ skunk (Ooh)

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (Copped it, yeah)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (With me from jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song, mm)