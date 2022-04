Space Force cancellata: Netflix ha deciso di non rinnovare la serie di e con Steve Carell, che si ferma quindi alla seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi era stato pubblicato lo scorso 18 febbraio, dopo quasi due anni dal lancio della comedy.

La serie racconta le vicende di un gruppo di persone, guidate dal generale Mark R. Naird (Carell), che hanno il compito di creare un sesto ramo delle forze armate degli Stati Uniti, noto come Space Force. Nella seconda stagione, il generale Naird e la sua squadra hanno dovuto mettersi alla prova con una nuova amministrazione mentre affrontavano le proprie sfide interpersonali.

Nel cast della comedy anche Lisa Kudrow (Friends), John Malkovich (The New Pope), Diana Silvers (Booksmart), Tawny Newsome (Brockmire), Ben Schwartz (Parks and Recreation) e Jimmy O. Yang (Silicon Valley). Dopo il rinnovo per la seconda stagione, il team di Space Force ha subito un rinnovamento creativo: Norm Hiscock (Brooklyn Nine-Nine) si è unito a Greg Daniels come co-showrunner e Yang si è unito allo staff di sceneggiatori, mentre la produzione si è spostata da Los Angeles a Vancouver nel tentativo di ridurre i costi.

I risultati sono stati più che soddisfacenti: la seconda stagione infatti è stata migliore della prima in termini di qualità, scrittura e umorismo, avvicinandosi molto allo stile di The Office (comedy che ha visto Steve Carell come grande protagonista). Nonostante le buone intenzioni, Netflix ha deciso di non rinnovarla.

Space Force cancellata: come si era conclusa la seconda stagione? Dopo aver scoperto che i loro sistemi sono stati hackerati dai russi, Naird e il suo team cercano un modo per riprendere il controllo, cercando anche di impedire che il satellite americano Blue Oyster Cult si schianti sulla Terra.

