Tutto è ormai pronto per il concertone del 1 Maggio 2022. In Piazza San Giovanni in Laterano a Roma il palco è stato montato e l’elenco degli ospiti attesi nella giornata di domani si allunga sempre di più con le ultime conferme che riguardano Riccardo Cocciante, Bugo e Gazzelle. DIRETTA TV E ORARI del concerto del Primo Maggio di Roma.

Da Marco Mengoni a Fabrizio Moro, Coma_Cose e Max Pezzali, sono tantissimi gli artisti, le band e i gruppi attesi per esibirsi tra la scaletta del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany.

Per il quinto anno consecutivo, sarà Ambra Angiolini a condurre l’evento – e si vocifera che sia proprio lei uni dei nuovi ingressi al tavolo dei giudici a X Factor 2022. Con lei, alcuni interventi di Bugo che la affiancherà nella prima parte della conduzione.

Al lavoro per la pace è lo slogan scelto per la Festa dei lavoratori 2022 che torna in Piazza San Giovanni a Roma dopo lo stop causato dalla pandemia dovuta al Covid-19. Il concerto inizierà alle ore 15.30 e sarà trasmesso in diretta TV e via radio.

Scaletta concerto Primo Maggio Roma: tutti gli ospiti

La scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma non è ancora stata divulgata. Nell’attesa, ecco tutti gli ospiti attesi sul palco.

ARCO MENGONI, GO_A, GAZZELLE, CARMEN CONSOLI, ARIETE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LUCHÈ, COEZ, VENERUS, MACE feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, PSICOLOGI, RANCORE, MARA SATTEI, WILLIE PEYOTE, BRESH, TOMMASO PARADISO, RKOMI, ORNELLA VANONI, ROVERE, FABRIZIO MORO, L’ORCHESTRACCIA, SINKRO, ENRICO RUGGERI, DEDDY e CAFFELLATTE, MOBRICI, COMA_COSE, MAX PEZZALI, FASMA, BIGMAMA, MECNA, LE VIBRAZIONI, CLAVER GOLD, LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO, ANGELINA MANGO, HU, NOTRE DAME DE PARIS, MR.RAIN, BANDABARDÒ & CISCO, VV.

Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti il divulgatore scientifico BARBASCURA X, la giornalista FRANCESCA BARRA e l’attore CLAUDIO SANTAMARIA, la giornalista GIOVANNA BOTTERI, l’attore e regista MARCO PAOLINI, il giornalista RICCARDO IACONA, lo scrittore STEFANO MASSINI, l’influencer attivista FEDERICA GASBARRO e il comico e conduttore televisivo VALERIO LUNDINI & i VAZZANIKKI.

Si esibiranno anche GIORGIENESS, MILLE e MIRA, le tre vincitrici di 1MNEXT 2022.