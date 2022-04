Il nuovo libro di Jovanotti è Poesie Da Spiaggia, un volume scritto in collaborazione con Nicola Crocetti. Il cantautore romano, nell’attesa della partenza del Jova Beach Party 2022 da Lignano Sabbiadoro (UD) il 2 luglio, continua a sorprendere i fan con le sue novità. Dopo l’EP Mediterraneo, secondo step verso il completamento dell’ambizioso Disco Del Sole, Jovanotti annuncia la sua nuova avventura letteraria.

Il nuovo libro di Jovanotti

Il nuovo libro di Jovanotti non sarà un romanzo né un racconto inedito della sua carriera. Poesie Da Spiaggia, come il titolo suggerisce, è una raccolta di poesie accuratamente selezionate da Lorenzo Cherubini e Nicola Crocetti. I due autori – cantautore il primo, editore il secondo – hanno scelto di offrire al pubblico quello che l’artista definisce “il libro più bello del mondo”, trattandosi di un viaggio attraverso le parole più belle scritte dai poeti più apprezzati.

Jovanotti non precisa da quali penne siano state scelte le opere, ma su Instagram scrive:

“Crocetti sta alla poesia come la Marvel o Sergio Bonelli stanno al fumetto, per intenderci, e io che sono cresciuto a fumetti poi ho scoperto grazie anche al lavoro di Crocetti che i supereroi sono tra noi: si chiamano Saffo, Ezra Pound, Pierluigi Cappello, Mariangela Gualtieri, Rodolfo Wilcock, Borges, Achmatova, Ungaretti, Leopardi”.

Questi potrebbero essere gli autori selezionati da Jovanotti e Crocetti. Quale sarà il fil rosso che unirà gli scritti selezionati? Non è dato saperlo, ma Cherubini rivela che nel libro sono raccolte 117 poesie “di ogni epoca”. Perché quel titolo? Risponde Jovanotti: “Perché è come un salvagente, un surf, una nave, un cocco fresco, un sole accecante, una birra ghiacciata, una bella stagione”. Il nuovo libro di Jovanotti sarà fuori il 12 maggio 2022 per Crocetti Editore.

Il Disco Del Sole e il Jova Beach Party 2022

Nell’ultimo anno Jovanotti ha fatto tanto parlare di sé: dopo la triste parentesi della malattia della figlia Teresa, il cantautore romano si è rimesso in marcia per ricominciare a fare musica e per tornare sul palco.

Per quest’anno Jovanotti ha in progetto il Disco Del Sole da completarsi senza scadenze prefissate. Il Jova Beach Party Tour 2022 riprende con grande entusiasmo dopo il grande blocco dei concerti dovuto alla pandemia del Covid-19.