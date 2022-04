Se non si vede Antenna Sicilia ma anche Telecolor sul proprio apparecchio televisivo, le difficolyà dipendono (non c’è alcun dubbio) sul processo di refarming in pieno svolgimento proprio in Sicilia. Dopo i numerosi problemi riscontrati dal 28 aprile anche con le reti Mediaset, va detto che anche le emittenti locali tanto seguite della regione insulare sono scomparse dai consueti tasti del telecomando. Non c’è da preoccuparsi tuttavia, perché sono state fornite delle indicazioni puntuali e particolareggiate per tornare a vedere i propri programmi preferiti. Con una procedura semplice, la visione dovrebbe essere garantita esattamente come successo fino ad adesso.

Guida manuale alla risintonizzazione

Se non si vede Antenna Sicilia e con essa anche Telecolor, la strada più giusta da percorrere è quella della sintonizzazione manuale (e non quella automatica pure utilizzata di solito dopo l’avvenuto refarming nella propria area geografica). Per procedere bisognerà effettuare solo pochi passaggi: con il tasto del telecomando si dovrà premere il tasto menù e dunque scegliere proprio la procedura di ricerca manuale. Di qui dovrà essere scelto il canale 42 con la frequenza apposita 642.00 MHz. Dopo aver eseguito questo semplice e unico passaggio, si dovrà selezionare il comando ricerca. Immediatamente dovrebbero comparire Antenna Sicilia sul canale 10 e Telecolor su quello 11. Queste sono infatti le posizioni confermate per le emittenti siciliane in questo momento e non altre.

Assistenza

Come comportarsi se ancora non si vede Antenna Sicilia come Telecolor nonostante i passaggi indicati? In questo caso la problematica potrebbe essere legata ad una questione tecnica della propria antenna. Sarebbe dunque il caso di contattare un esperto antennista. In alternativa ed in maniera gratuita, si potrà chiedere supporto alla mail segnaletv@antennasicilia.it. Il necessario riscontro sarà garantito in tempi brevi.

Continua a leggere su optimagazine.com



Mostra meno