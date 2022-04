Abbiamo fatto giusto in tempo a capire che la storia da raccontare era tutto, che come raccontare era fondamentale per il buon esito di qualsiasi azione, o per dirla meglio, di qualsiasi impresa, non necessariamente intendendo con questo termine qualcosa di eroico o avventuroso, magari solo qualcosa che ha che fare con gli imprenditori, che è già tempo di cambiare strategia.

Abbiamo, cioè, appena imparato a ritenere familiare una faccenda come lo story telling, avete appunto presente la faccenda del come raccontare le storie, story telling, un modo cool, che poi sarebbe figo, per dire narrazione, che ecco che lo story telling è passato di moda, anzi, è quasi diventato cheap, da evitare come le cose trendy quando diventano troppo visibili in giro, a buon mercato.

Intendiamoci, il raccontare storie non tramonterà mai, è evidente, dalla Bibbia a Omero, passando per Don Chisciotte, e arrivando fino a Stephen King, la Rowling e tutte le serie Netflix che ci stanno dando dipendenza peggio del crack, è evidente a tutti che chi sa raccontare storie ha ottime possibilità di rimanere nel tempo, di venir ricordato, ma oggi, proprio in questo momento, non è tanto raccontare le storie lo sport da praticare, il paddel filosofico, quanto piuttosto il costruire una marca.

Sì, mettete pure da parte, in stand-by, per proseguire sulla china dell’anglismo, lo story telling, lo zeitgeist, facciamo contenti anche i tedeschi, è tutto per la brand identity.

Quindi marca, certo, brand questo vuol dire, e identità, quindi essenza e riconoscibilità. Volendo rimanere sull’ormai dimissionario story telling, sulla narrazione, potremmo dire che oggi ci si sta concentrando più sulla costruzione dei personaggi, la loro tridimensionalità, la loro credibilità, che sulla trama. Del resto non c’è trama che si possa reggere in assenza di personaggi credibili, per quanto la narrativa da sempre richieda un patto non scritto tra autore e lettore, patto che prevede una cieca fiducia del secondo sul primo, fatto di cui spesso il primo abusa bellamente.

La brand identity, il nuovo must nella comunicazione e di conseguenza nel marketing, si poggia tutta sul principio che un brand, un marchio, debba essere facilmente identificabile, così da essere non solo immediatamente riconosciuto da un qualsiasi interlocutore, ma anche collocabile velocemente nel suo contesto e più in generale nel mondo. Di conseguenza, la brand identity è anche il modo in cui un marchio, o chi di quel marchio è titolare, ambisce a essere percepito da quello che, tecnicamente, viene definito il proprio target di riferimento, il proprio pubblico.

Ovviamente, esattamente come per i prodotti, anche i personaggi sono molto di più della propria percezione presso terzi. Quindi la brand identity, inserita nel contesto della creazione di un personaggio, tende a creare o esporre una identità che non solo rispecchi quelli che nelle imprese vengono chiamati “mission” e “orientamento”, nel caso di personaggi che operano nel mondo dello spettacolo, per dire, a che tipo di pubblico intendono proporsi, con che scopi e con che progettualità, ma anche i valori e la personalità del brand stesso.

So che messa giù così, visto che in genere parlo di artisti, la faccenda sembra piuttosto fredda, quasi cinica, ma provate a seguirmi dando per buona la mia lettura dell’attualità, avete presente la famosa fiducia tra autore e lettore, no? Io scrivo, voi leggete, e visto che sono io a scrivere e voi a leggere, voi vi fidate di quel che scrivo, senza che io debba necessariamente ogni volta star qui a circostanziare, ripercorrere tutto il tragitto fatto fin qui, dare spiegazioni.

Opere e prodotti non sono la medesima cosa, ci mancherebbe altro, seppur quasi sempre le opere finiscono per diventare anche prodotti, immesse nel mercato e in base al loro andamento sul mercato giudicate, soppesate, spesso anche identificate. Certi punk si tatuavano codici a barre già negli anni Novanta, figuriamoci. Di conseguenza marche e personaggi, già chiamarli personaggi invece che persone farà rabbrividire qualcuno, ma non son certo io a aver inventato le parole del vocabolario italiano, di conseguenza, quindi, marche e personaggi non sono la medesima cosa, ma spesso sottostanno alle medesime regole, e visto che i personaggi che si muovono nell’arte ma ambiscono a finire nel mercato è col mercato che devono giocoforza fare i conti, ecco che costruire la propria brand identity diventa fondamentale, lavorare su tutti i dettagli, a partire da quelli visivi, certo, ma anche valoriali, di collocamento, l’identificazione del proprio target di riferimento, tutto diventa importante.

Non dico nulla di nuovo, questa è una analisi, mica l’esposizione di una mia invenzione, ma lo studio approfondito dei competitor, quindi la contrapposizione narrativa tra “buoni” e “cattivi”, si pensi a quanto i villain abbiano fatto la fortuna di certi eroi, e si pensi a quanto nel pop e nel rock le dicotomie abbiano giovato a carriere epocali, Beatles vs Rolling Stones, McCartney vs Lennon, via via, dai Duran Duran vs gli Spandau Ballet, dai Blur vs gli Oasis, per arrivare a Vasco vs Ligabue, o il confronto tra quanto si sta disegnando e quello che nel mentre avviene intorno, quindi i trend e le tendenze lette alla luce di un proprio percorso, reale o immaginato, e di conseguenza il proprio posizionamento, la modalità studiata e adottata per distinguersi dagli altri, ricordate l’idea di essere riconosciuti?, l’unicità che si intende perseguire e al tempo stesso i punti di familiarità che si intendono tenere accesi con un pubblico già raggiunto o ancora da conquistare, il tutto attraverso azioni pubbliche, parte della vita privata centellinata a dovere, caratterizzazione del proprio modo di stare sui social, strategie riguardo il modo di parlare, di proporsi visualmente, di esserci, tutto questo contribuisce in maniera radicale alla percezione che il pubblico avrà di un determinato personaggio e della sua opera, così come di una marca e dei prodotti che propone.

Certo, perché la brand identity funzioni, così come perché funzioni lo story telling, non se ne dovrebbe proprio parlare, se non in confidenza, tra coscritti. Dovrebbe essere qualcosa tipo il Fight Club di Tyler Durden, che a ben vedere sarebbe uno dei primi a cercare di disinnescarla con le sue Scimmie Spaziali.

Quindi chi decide di andare a patti col Diavolo e provare a far impattare la propria arte, le proprie opere, con le strategie della brand identity dovrebbe farlo senza lasciare traccia, la naturalezza perseguita con tutte le forze, e chi alla brand identity di un qualche artista mette mano, pagato per farlo, dovrebbe stare un passo indietro, a meno che come un Malcolm Mc Laren non sia a sua volta artista che vuole piazzare una propria opera, l’artista in questione e le sue presunte opere, in una sorta di metanarrazione che finisce per scivolare nel loop ipnotico.

Sì, perché raccontare di essere un manipolatore, qualcuno che sta presentando qualcosa di finto, una sorta di geniale impostore, è a sua volta un modo per proporre una precisa brand identity, senza andare lontano dalla nostra recente storia italiana, pensate a quanto l’essere un simpatico guascone, uno che quando può aggira le regole, le fa proprie, addirittura arriva a scriversele su misura, tratto distintivo di certo nostro immaginario e segreta ambizione di parte della popolazione, abbia contribuito a preparare l’ascesa al potere, quello vero, di Silvio Berlusconi, il fatto che il nome Berlusconi coincida, provare per credere, alle battute 6666 di questo pezzo credo sia a sua volta una specie di cristallizzazione di quanto ho appena scritto, vedi tu la Serendipity.

Tornando però a noi, è evidente che mai come oggi, in epoca di data science e di design thinking anche il mondo della musica leggera, chiamiamolo convenzionalmente pop, debba confrontarsi in maniera stringente con strategie e dinamiche solo in apparenza lontane da un approccio umanistico e quindi artistico.

Tutto questo per dire cosa?

Semplice, che oggi come oggi è impensabile, ma impensabile davvero, star lì a provare a mettere su una carriera solo guardando all’arte, quindi al momento esatto in cui il talento incrocia l’ispirazione. Non che questo passaggio vada escluso, intendiamoci, ma è evidente che diventa secondario rispetto a tutta una serie di passaggi che risultano agli atti più rilevanti. Il mondo appare per questo un posto più triste? Sì, direi, a occhio, ma ci sono infinite altre ragioni per identificarlo per il posto triste che è, direi che l’adeguarsi al ribasso del mondo della musica ne è più un sintomo che una causa. Semmai, essere consapevoli di come stanno adesso le cose può essere d’aiuto a chi ritiene di avere talento e pensa che questo talento a volte finisca al servizio dell’ispirazione, come di chi è capace di tirare bene calci a un pallone e decida di allenarsi per reggere col fiato e i muscoli una intera partita, per collocarsi bene nei moduli ideati dall’allenatore, per rendere quel talento capace di essere significativo, fruttuoso, rilevante.

So che pensare alla musica e mettere da parte l’arte per lasciare spazio a qualcosa di apparentemente così poco umanistico come il marketing e nello specifico il marketing applicato alla brand identity può risultare alienante, per certi versi quasi offensivo, ma come un artista deve confrontarsi con una serie di competenze tecniche, quali l’acustica e tutto quel che concerne gli aspetti relativi ai suoni, per dire, è bene si sappia che avere una precisa percezione di che posto si andrà a occupare nel mercato non può che essere d’aiuto, se non addirittura vitale. Mettiamola così, se vuoi andare al largo al mare avere coscienza e conoscenza del fatto che dove non si tocca bisogna nuotare o quantomeno provare a stare a galla diventa, seppur lapalissiano, fondamentale.