Il Concertone del 1 Maggio di Roma sarà in diretta TV e radio, con la possibilità di seguirlo anche in streaming attraverso Raiplay. A che ora inizia e chi conduce? Quali sono gli ospiti attesi sul palco? Un cast davvero eccezionale per la nuova edizione del concerto del Primo Maggio in San Giovanni in Laterano, Roma, che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia causata dal Covid-19. Scopri tutti gli ospiti del Primo Maggio a Roma.

Alla conduzione ci sarà Ambra Angiolini per il quinto anno consecutivo. Sarà affiancata da Bugo nella prima parte della diretta. In scaletta tanti ospiti pronti ad esibirsi nell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany.

Al lavoro per la pace è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022.

Il Concertone del 1 Maggio di Roma in diretta TV e radio: gli orari e dove seguirlo

Il Concertone del 1 Maggio di Roma sarà trasmesso in diretta in TV e radio, anche in streaming su Raiplay. L’orario di inizio è fissato per le ore 15.30 e la diretta sarà disponibile su RAI 3, RAI RADIO2, RAI PLAY e RAI ITALIA. Sarà possibile seguire il concerto in radio, in televisione ma anche in streaming, collegandosi su Raiplay per la diretta televisiva.

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 anche in Visual, domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Rai Radio2 è la voce ufficiale del Concerto del Primo Maggio, in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Il concertone di Roma verrà raccontato in diretta radio (e in visual sul canale di Radio2 su RaiPlay e sul sito siae.it) con collegamenti sul palco e dietro le quinte.

L’appuntamento è con Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio a partire dall’inizio del concerto, e dalle 20 in compagnia di Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto, in media partnership con SIAE in diretta dalla postazione di Radio2 in piazza, dove i conduttori verranno raggiunti dai protagonisti della musica per interviste e commenti a caldo.

Radio2 e SIAE propongono a partire dalle 19 su Radio2, in Visual sul canale di Radio2 su RaiPlay e sul sito siae.it un appuntamento con Valerio Lundini & i Vazzanikki, anche ospiti del palco del Primo Maggio.