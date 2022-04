Arriva Ghali ad Amici di Maria De Filippi il 30 aprile: l’artista presenterà in studio il singolo Fortuna, estratto dall’album in uscita il 20 maggio. Sarà lui l’ospite musicale del settimo appuntamento con la fase serale di Amici 2022, ma non sarà l’unico ospite in studio. Lato comicità ci sarà Nino Frassica, ormai fisso al serale del programma.

Sono 8 i concorrenti del canto e del ballo in gara nell’appuntamento di oggi. Su Canale 5 va in scena la settima puntata del talent show di Maria De Filippi, che si avvia velocemente verso la finalissima attesa a maggio. Cosa vedremo stasera?

Nuove sfide di canto e di ballo, nuove prove e duetti ci aspettano su Canale 5 insieme alle tre squadre del serale guidate da una coppia di docenti ciascuna.

Le squadre di Amici nella settima puntata del serale

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano nella settima puntata del serale Alex, Nunzio, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini possono ancora contare su Albe e Dario.

In giuria Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors: saranno loro a commentare, giudicare e votale le esibizioni dei cantanti e dei ballerini in competizione ad Amici stasera.

Chi sarà eliminato ad Amici stasera, 30 aprile

Tre manche, tre eliminati provvisori ad Amici anche nel settimo appuntamento del serale che vedrà un solo concorrente escluso dal programma. Terminate le doppie eliminazioni, infatti, Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi l’avvio della fase ad esclusione singola. Sarà uno, dunque, il concorrente che abbandonerà il programma stasera.

Dalle anticipazioni in rete sappiamo che i tre eliminati provvisori sono Nunzio, Albe e Luigi. Luigi, cantante, è stato il primo concorrente ad essere tratto in salvo. Il ballottaggio finale ha visto dunque il cantante Albe sfidare il ballerino Nunzio per una sfida all’ultimo voto. I ragazzi sono poi tornati in casetta dove hanno scoperto il nome del concorrente definitivamente eliminato.