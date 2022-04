Chi esce stasera ad Amici? Su Canale 5 va in onda il settimo appuntamento con il serale. Nella settima puntata del serale di Amici 21 vedremo due ospite: Ghali e Nino Frassica saranno in studio. Il primo canterà Fortuna, il singolo estratto dall’album in uscita il 20 maggio; il secondo sarà protagonista del siparietto comico poco prima della mezzanotte.

Ma stasera ad Amici vedremo soprattutto nuove sfide e un ballottaggio sofferto per tre dei concorrenti più amati dell’attuale edizione, due cantanti ed un ballerino che ha già rischiato ripetutamente nelle scorse puntate.

In giuria un trio di personaggi d’eccezione pronto a commentare e giudicare le performance live di cantanti e ballerini. Saranno ancora una volta Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors coloro chiamati a votare le esibizioni sia per il canto che per il ballo. Decisivi saranno ai fini della scelta degli eliminati provvisori e del ballottaggio concluso a due, dal quale emergerà il nome dell’eliminato della settima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Chi esce stasera ad Amici?

Tre manche tra canto e ballo, tre squadre in gioco, ognuna guidata da una coppia di docenti del programma. Tre eliminati provvisori, uno salvato immediatamente e gli altri due chiamati alla sfida finale del ballottaggio dal quale emergerà il nome del concorrente eliminato definitivamente. Chi esce stasera ad Amici e chi è costretto, quindi, a lasciare i compagni e il sogno di vincere l’edizione 2021/2022 del talent show di Maria De Filippi?

I tre concorrenti a rischio eliminazione dopo le tre manche sono il ballerino Nunzio e i cantanti Albe e Luigi. Il primo concorrente salvato è Luigi. Per Nunzio e Albe ci sarà invece il ballottaggio che porterà a decretare l’eliminato della settima puntata. I ragazzi hanno appreso il nome dell’escluso in casetta.