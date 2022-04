Anche per questo 2022 sarà possibile acquistare l’azalea della Ricerca su Amazon in vista dell’imminente Festa della Mamma per il prossimo 8 maggio. Naturalmente l’obiettivo è quello di dare un contributo alle attività della rinomata fondazione nella ricerca contro il cancro, ottenendo un dono di sicuro impatto e molto gradito alla destinataria.

La partnership tra AIRC e Amazon si rinnova ancora per un altro anno. Esattamente come già accaduto nelle passate edizioni, sarà possibile procedere all’acquisto della sola pianta azalea oppure associare alla transazione anche una donazione maggiorata per l’associazione, così da contribuire ulteriormente alla ricerca contro il tutti i timi di tumori.

Il costo dell’azalea della Ricerca AIRC su Amazon è di 20 euro. I colori a disposizione sullo store online sono il bianco, il rosa, il rosso e lo screziato ma in fase di acquisto non sarà possibile scegliere una nuance piuttosto che un altra. Lo store si impegna a spedire la pianta nel giusto imballaggio e in condizioni congrue per l’arrivo del prodotto integro all’indirizzo di spedizione. Quest’ultimo potrebbe essere anche direttamente quello della propria madre, naturalmente se selezionato al momento dell’acquisto.

Azalea della Ricerca AIRC Sostieni AIRC, ordina l’Azalea della Ricerca.

L’Azalea della Ricerca sarà inviata in un colore casuale fra quelli...

Come già accennato, l’azalea della Ricerca AIRC su Amazon potrà essere comprata anche ad un prezzo superiore rispetto a quello standard. Il plus aggiuntivo sarà destinato ancora alla ricerca. I tagli di contributo extra sono da 5, 10, 20 e ancora 30 euro. Spetterò ai singoli acquirenti se scegliere o meno questa opzione.

Per finire, c’è l’importante questione della consegna da considerare. Amazon garantisce l’arrivo del prodotto a destinazione per la Festa della Mamma 8 maggio per tutti gli ordini inoltrati entro il 3 maggio. La tempistica è valida per tutta Italia, anche per le isole. Insomma, c’è tempo fino al prossimo martedì per procedere alla transazione, certi che il regalo arriverà tra le braccia della destinataria per tempo.

