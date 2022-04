Con il passar del tempo si sta notando un netto calo di prezzo dell’iPhone 12, top di gamma targato 2020 che può essere un buon affare acquistarlo in questo periodo. La commercializzazione dell’iPhone 13 ha inevitabilmente consentito al flagship precedente di stampo Apple di avere un prezzo inferiore e quest’oggi vogliamo proporvi nel dettaglio l’offerta presente su Amazon per l’iPhone 12 verde da 128GB di memoria interna.

Alcuni dettagli sull’iPhone 12 da 128 GB su Amazon il 30 aprile: nuova offerta molto interessante

Bisogna ritornare sui temi affrontati pochi giorni fa, dunque. Si tratta attualmente del modello più conveniente di tale famiglia da acquistare sul famoso sito di e-commerce, un prezzo vantaggioso che potrebbe convincere chi sta attendendo l’occasione giusta per averlo tra le mani. Andando più nello specifico Amazon propone questo iPhone 12 verde da 128GB di memoria interna al costo di 717 euro, è stato applicato uno sconto del 18% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 889 euro. Notiamo quindi un risparmio piuttosto consistente da tenere assolutamente in considerazione se si sta pensando di acquistare un iPhone 12.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, non ci sono costi sulla spedizione ed è possibile anche acquistare tale prodotto a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa risulterà meno pesante da affrontare. La consegna è prevista dopo qualche giorno dall’acquisto, l’attesa non è eccessivamente lunga. Vediamo a questo punto le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12, un top di gamma che può dire ancora la sua sul mercato e non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, realizzato con il pannello Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione.

Passi in avanti sono stati fatti per il comparto fotografico, qui ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Attenzione all’ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A14 Bionic ed anche al 5G per download e streaming velocissimi. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

Continua a leggere su optimagazine.com