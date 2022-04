Arrivano dopo una lunga attesa le informazioni ufficiali in merito a prezzi e date per i biglietti della finale di Coppa Italia, a proposito di una sfida molto attesa come Juventus-Inter. La vendita vera e propria, infatti, scatterà solo la prossima settimana, con la suddivisione della prevendita in tre fasi. Come avevo anticipato, infatti, entrambe le società daranno priorità dapprima ai vecchi abbonati, quindi ai soci dei rispettivi club sparsi sul territorio, per poi concentrarsi sulla vendita libera. Proviamo a fare il punto della situazione, tra prezzi e date che dobbiamo appuntare in vista dei prossimi dieci giorni particolarmente caldi.

Cosa sappiamo su prezzi e date per i biglietti della finale di Coppa Italia Juventus-Inter

Un quadro più chiaro della situazione, dunque, rispetto al nostro ultimo bollettino sull’argomento. Quali sono i riscontri di queste ore? I prezzi e le date per l’acquisto dei biglietti della finale di Coppa Italia Juventus-Inter sono praticamente ufficiali. In merito ai costi, come si può osservare chiaramente tramite il sito della Lega, si parte dai 190 euro richiesti in Tribuna Montemario, oltre ai 135 euro necessari per assicurarsi il ticket in Tribuna Tevere. Entrambe le tribune saranno suddivise in tre blocchi: lato Curva Nord agli interisti, lato Curva Sud agli juventini, mentre al centro troveremo una zona cuscinetto con ticket gestiti direttamente dalla Lega.

Allo stesso tempo, la Curva Nord verrà riservata ai tifosi dell’Inter, come la Curva Sud spetterà al popolo bianconero. I settori centrali vedranno i biglietti acquistabili a 35 euro euro, mentre i distinti (ovvero i quattro mini settori laterali rispetto al cuore delle due curve) costeranno 50 euro. Le fasi prevedono che l’Inter assicuri dal 2 maggio i biglietti agli abbonati 2019/20, dal 4 maggio agli Inter Club e poi dal 5 maggio si passerà alla vendita libera. La Juventus il 2 maggio darà priorità ai membri di “Black&White Membership”, passando al 4 agli abbonati 2019/20. Anche qui, vendita libera dal 5 maggio.

Ora sappiamo tutto su prezzi e date per i biglietti della finale di Coppa Italia Juventus-Inter.