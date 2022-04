L’epica storia di Sunja continuerà a essere raccontata in Pachinko 2. Apple TV+ ha rinnovato la serie tv, acclamato adattamento del romanzo omonimo di Min Jin Lee per la seconda stagione.

Diretto da Kogonada e Justin Chon, i primi tre di otto episodi sono stati pubblicati il 25 marzo; il finale di stagione è stato reso disponibile il 29 aprile in tutti i territori in cui il servizio è attivo.

“Le parole non possono esprimere la mia gioia nel poter continuare a raccontare la straordinaria storia di questa indomabile famiglia”, ha detto il creatore della serie Soo Hugh in una nota stampa. “Sono grato allo straordinario team di Apple e allo studio Media Res per aver creduto e supportato questo spettacolo e ai nostri fan appassionati che ci hanno incoraggiato. È un onore poter continuare a lavorare con questo incredibile cast e troupe”.

Il rinnovo di Pachinko 2 non stupisce, dato che Hugh in precedenza aveva dichiarato di avere in programma ben quattro stagioni. La serie ha la particolarità di essere narrata in tre lingue – coreano, giapponese e inglese.

Pachinko – La moglie coreana (il titolo usato per la distribuzione in Italia) racconta le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni mentre lasciano la loro terra natale alla ricerca di un futuro. Parola d’ordine: sopravvivere e prosperare. A partire dalla Corea del Sud all’inizio del 1900, la storia viene raccontata attraverso gli occhi di una straordinaria matriarca, Sunja, che lotta contro ogni avversità per il bene della sua famiglia.

Nel cast principale di Pachinko c’è Kim Min-ha nel ruolo della giovane Sunja, mentre l’attrice Premio Oscar per Minari, Youn Yuh-jung, interpreta la protagonista da anziana; Soji Arai è Baek Mozasu; Jin Ha è Solomon Baek; e Yoon Seo-ho interpreta Solomon da giovane.

Continua a leggere su optimagazine.com.