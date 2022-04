In Mamma Mia di Sfera Ebbasta e Rvssian la vera protagonista è Angelina Lacour, musa ispiratrice di questo nuovo singolo che anticipa il prossimo EP Italiano, in uscita il 6 maggio. Il brano, disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming, è il secondo estratto dopo Italiano Anthem.

Mamma Mia di Sfera Ebbasta e Rvssian

A questo giro Gionata Boschetti non si prende gioco dell’italianità tossica, ma si concentra principalmente sulla sua compagna. Lui la “rockstar”, lei la “bad bi**h” alla quale dice: “Quando ti spogli sei più dei soldi”, una serenata reggaeton che nel tipico stile di Sfera Ebbasta non si perde in metafore né sviolinate poetiche.

Sfera Ebbasta intona il suo autotune in una serie di immagini perfettamente incastonate nell’universo trap: lei ha una Pinko, lui le regala una Vuitton, le chiede se preferisce Fendi o Gucci, scappano insieme ai Tropici e si promettono New York.

Il video ufficiale

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour sono insieme anche nel video ufficiale firmato da Latemilk. Sullo sfondo troviamo una storia che ricorda i gangster movie come lo Scarface di Brian De Palma o la più contemporanea serie Narcos che racconta l’ascesa criminale e la cattura di Pablo Escobar e i suoi successori. I due arrivano in una magione sorvegliata da scagnozzi armati, hanno le borse piene di dollari ma l’incontro con il capoccia di fronte a un tavolo pieno di pistole e cocaina viene minacciato da un blitz della polizia.

Sfera e Angelina riescono a fuggire e sfrecciano per le strade tra banconote svolazzanti e tramonti, come una versione urban di Bonnie e Clyde. Si salvano, mentre la polizia impazzisce nell’incapacità di catturare i due latitanti. Mamma Mia di Sfera Ebbasta è tutto questo: la vita di coppia nell’immaginario gangsta, tra soldi e macchinoni.

Testo