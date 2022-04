Per fortuna esiste l’informatore Ice Universe che in queste ore ci ha regalato un’interessantissima anteprima per gli iPhone 14. Le cover anteriori dei 4 modelli attesi per il prossimo melafonino sono state messe a confrono in uno scatto fornendoci dei dettagli interessanti sulla serie in arrivo in autunno. L’autorevolezza del tipster ci fanno ben credere di essere al cospetto di elementi hardware, se non proprio definitivi, almeno molto prossimi a quanto vedremo a settembre.

Come già anticipato, il raffronto tra pannelli anteriori degli iPhone 14 investe il modello standard della prossima serie, quello Pro, l’esemplare Max e ancora Pro Max. Manca all’appello un dispositivo dalla nomenclatura Mini che, come già più volte riportato, potrebbe essere stato accantonato per il suo scarso appeal nelle vendite.

Cosa apprendiamo dall’anteprima fotografica di quest’oggi? L’aspetto più interessante da sottolineare è che ogni modello manterrà il notch per l’alloggiamento della fotocamera anteriore e altri sensori, anche se in maniera diversa. La poco amata “tacca” dovrebbe essere classica e unificata per la variante iPhone 14 e iPhone 14 Max mentre acquisterebbe un design innovativo per iPhone 14 Max e Max Pro. In questo secondo caso i fori sarebbero due, uno circolare e l’altro allungato, come a formare la “i” in corsivo distesa di iPhone.

Altro aspetto interessante sarebbe invece la presenza di cornici molto sottili per i prossimi melafonini in arrivo fra qualche mese rispetto alla serie iPhone 13. Per questo aspetto non abbiamo riferimenti puntuali ma di certo nuove anticipazioni non mancheranno nelle prossime settimane. Per il momento l’anteprima odierna non ci resta affatto a bocca asciutta e ci indica già che gli sviluppatori Apple hanno apportato delle prima modifiche rispetto alla generazione precedente di melafonini. Ora attendiamo più dettagli anche sulle caratteristiche hardware che potrebbero pure giungere nel breve periodo.

