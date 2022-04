Si torna a parlare puntualmente del cesto Ferrero di cioccolato, in relazione ad una bufala che trae spunto questa volta dalla Festa della mamma. A distanza di poche settimane dalla diffusione di un’altra truffa, in quel frangente relativa a Pasqua come abbiamo avuto modo di osservare tramite altro articolo, occorre dunque analizzare quanto venuto a galla in queste per il pubblico italiano. Tutto nasce dalla solita catena WhatsApp, che come sempre crea grande disinformazione e pericoli digitali per gli utenti. Il tutto, spacciando testi virali per fantomatiche comunicazioni ufficiali delle aziende.

Cosa sappiamo sul cesto Ferrero di cioccolato fake per la Festa della mamma che gira su WhatsApp

Avrete intuito che sta circolando un messaggio assolutamente falso che cita il cesto Ferrero di cioccolato fake per la Festa della mamma. Come sempre avviene in questi casi, si punta tutto sul potenziale comunicativo di un’app come WhatsApp. In pratica, il mittente del messaggio vi darà la sensazione che sia molto semplice portarsi a casa un regalo, puntualmente concepito per una ricorrenza assai sentita qui in Italia. Cliccando sul link presente all’interno del testo verrete reindirizzati ad una pagina web.

Inutile dire che il questionario, apparentemente necessario per ottenere il fantomatico premio, non sia stato concepito dal produttore. Alla fine del percorso vi verrà richiesto un piccolo pagamento per ricevere a casa il regalo. Tuttavia, fornendo i dati sensibili del vostro conto o della vostra carta di credito, li consegnerete in automatico nelle mani di malintenzionati. Dunque, la bufala porta con sé anche una minaccia per la vostra sicurezza e, cascandoci, automaticamente invierete il medesimo messaggio (inconsapevolmente) a tutti i vostri contatti.

State alla larga dai messaggi che parlano di cesto Ferrero di cioccolato fake per la Festa della mamma, alla luce delle dritte che vi ho fornito oggi 29 aprile.