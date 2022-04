Don Matteo e Don Massimo si conoscono già? Questa è la domanda che il pubblico si è posto nei primi minuti della quinta puntata della nuova stagione, andata in onda giovedì 27 aprile su Rai1. L’azione riprende dal rapimento (o almeno così sembra) del parroco interpretato da Terence Hill.

Il giovane sacerdote interpretato da Raoul Bova parte all’inseguimento in moto e poi chiede all’auto di fermarsi perché vuole parlare con Don Matteo; ciò ci fa pensare che i due si conoscano, e non solo: il nuovo arrivato sa dove lo stanno portando?

La verità sul legame tra Don Matteo e Don Massimo viene lentamente svelata nel corso della puntata. L’arrivo del sacerdote non è ben accolto dalla cerchia dell’anziano parroco, soprattutto dal Maresciallo Cecchini, che sente la mancanza del suo migliore amico e si chiede perché sia sparito senza dirgli nulla. Don Massimo sa dove si trova, ma gli è stato imposto il silenzio.

Che fine ha fatto Don Matteo? La Capitana Olivieri indaga, scoprendo che il prete non è stato rapito, bensì la sua presenza è stata richiesta dal Ministero degli Esteri per una missione particolare in Sudan: aiutare un missionario. Ciò lo lascerà lontano dall’Italia per un po’. Uno stratagemma inventato dalla fiction per accomodare l’uscita di scena (temporanea) di Terence Hill, che ci auguriamo dovrebbe riapparire almeno nel finale di stagione.

Chi è Don Massimo? La verità sul passato del giovane sacerdote viene lentamente svelata attraverso flashback. Scopriamo che il suo nome non è Massimo Sartori; ed era un ex carabiniere dei reparti speciali. Ha una storia turbolenta alle spalle, fatta di sofferenza e morte. C’è un evento che è stato decisivo nella sua vita. Un bambino, figlio del latitante che stava inseguendo, è morto davanti ai suoi occhi, ucciso per sbaglio dallo stesso padre.

Perché Don Matteo ha scelto proprio Don Massimo? “La vocazione è un mistero”, spiega il personaggio di Terence Hill in una serie di lettere che indirizza ai suoi amici nel finale della puntata. “So che sei un bravo prete”, scrive Don Matteo a Don Massimo. “l bello è che non sei tu ad avere scelto Dio, ma è lui che ha scelto te. So che i miei amici sono un po’ matti ma te li affido lo stesso.”

La verità sul legame tra Don Matteo e Don Massimo lascia ancora qualche domanda in sospeso. Sicuramente scopriremo qualcos’altro in più sul nuovo parroco nelle prossime puntate.

