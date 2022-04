Effettuare il cambio di residenza online adesso è possibile. Come? Attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Le fasi preliminari, iniziate lo scorso febbraio all’interno di circa 30 amministrazioni, ha avuto esiti positivi, tanto da estenderne l’applicazione ad ogni Comune. Per quello di Roma, fino al 30 giugno 2022 il cambio di residenza online sarà disponibile sul sito del Comune, restando in attesa della conclusione delle operazioni tecniche previste.

Il nuovo servizio, che consente già di scaricare i certificati anagrafici, permette ai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e risultano già registrati all’Anagrafe nazionale di procedere al cambio di residenza in seguito al trasferimento da un Comune ad un altro, in Italia, al rimpatrio dall’estero (se iscritti all’AIRE) oppure al cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune, sempre in riferimento al territorio nazionale. L’accesso al servizio Residenza, disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi al cittadino sul sito dell’Anagrafe, sarà consentito tramite la Carta d’Identità Elettronica, lo SPID o il CNS. Una volta autenticati, potrete inoltrare una richiesta per una nuova residenza o per una residenza in famiglia esistente. Nel primo caso, potrete procedere al cambio di residenza online di tutta la famiglia o solo di alcuni dei suoi membri (in quest’ultimo caso sarà generata una nuova famiglia).

Una scelta, questa, da effettuarsi nel momento in cui si trasferisce la residenza da solo o con alcuni membri della famiglia di origine all’interno di un’altra cosa, dove adesso non risiede nessuno, oppure in un’abitazione dove già vivono altre persone con cui non si hanno legami di parentela o affettivi. Il cambio di residenza in famiglia esistente, come suggerisce la parola, consente di richiedere per ogni persona indicata l’iscrizione rispetto ad un indirizzo dove già risiede una famiglia con cui si hanno legami affettivi o di parentela. L’operazione è di facile comprensione, non dovreste avere problemi di sorta.

