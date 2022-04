Si discute molto in questi giorni dei passi in avanti che dovremo fare per andare incontro ad una maggiore disponibilità PS5. La situazione è destinata a migliorare nel corso del 2022, al di là di alcuni restock di pochi minuti ed estemporanei, come quello che abbiamo avuto modo di toccare con mano tramite GameStop nei giorni scorsi. Dopo aver approfondito quella situazione con un articolo specifico, diventa importante capire insieme come stiano evolvendo le cose. Sony, infatti, sembra avere alcune idee in cantiere per dare maggiori garanzie al pubblico.

Riscontri sulla maggiore disponibilità PS5 attesa nel corso del 2022 su scala mondiale

Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? La maggiore disponibilità PS5 potrebbe essere figlia di una chiara scelta strategica del colosso giapponese, a sua volta condizionata dall’obiettivo aziendale. Il numero uno di PlayStation, vale a dire Jim Ryan, ha recentemente affermato che sarebbe molto più facile ottenere una PS5 da luglio in poi poiché la produzione della console è destinata ad accelerare. Queste le indicazioni che abbiamo ottenuto per tutti coloro che intendono procedere con un ordine a prezzo di listino nel più breve tempo possibile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la PS5 potrebbe essere ridisegnata in modo da poter realizzare più console. Insomma, una nuova variante, presumibilmente con lo stesso comparto hardware, che preveda differenze utili a rendere più semplice la produzione. Questa la direzione che pare verrà presa dal produttore, stando alle informazioni che sono venute a galla fino a questo momento. Tutto ciò, mentre continuano i problemi di carenza di scorte non solo in Italia e nel resto d’Europa, ma anche in altri angoli del mondo.

Vedremo se ci saranno ulteriori riscontri a proposito della disponibilità PS5, sperando che la situazione possa migliorare per tutti su scala globale in Italia e nel resto del mondo.