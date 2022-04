In questa giornata del 29 aprile sono molti i siciliani a far notare come non si vedono i canali Mediaset nel loro comune di appartenenza della regione insulare. Le difficoltà di visualizzazione delle reti sono iniziate già nella giornata di ieri ma ora si stanno intensificando. Come accaduto anche nel resto d’Italia a fasi alterne dalla fine del 2021, c’è da sottolineare come il problema nasca dal refarming in corso per le frequenze.

Cosa c’entra il processo di refarming

Con il processo di refarming si sta procedendo a liberare la banda 700 delle frequenze destinata agli operatori telefonici mobili per le loro connessioni di rete veloce. Di conseguenza, molte emittenti sono ora costrette a traslocare in altre bande e la grossa mobilitazione crea di fatto una riorganizzazione di buona parte delle reti. L’operazione necessaria in questo caso è la risintonizzazione automatica di tutti i canali attraverso apposita funzione del televisore o del decoder.

Cosa sta succedendo in Sicilia

Se non si vedono i canali Mediaset in Sicilia appunto è colpa del refarming. Questo era partito in Sicilia già lo scorso 20 aprile ma solo per specifici comuni ossia Lipari, Malfa, Giardini di Naxos, Patti e Taormina, Da ieri 28 aprile, al contrario, è in pieno svolgimento lo stesso processo ma per tutto il resto dell’isola. I lavori iniziati appunto in queste ore continueranno fino al prossimo 10 maggio.

Se non si vedono i canali Mediaset è perché questi hanno trovato nuova collocazione in termini di frequenza e per ritrovarli sarà immediatamente necessaria una risintonizzazione. Se l’operazione non dovesse andare subito a buon fine, bisognerà avere un po’ di pazienza. Gli interventi tecnici sono in pieno svolgimento e ci potrebbero dunque essere dei momenti di buio per il servizio di trasmissione televisiva. Tutti i problemi riscontrati, soprattutto per le reti nazionali maggiori, saranno di certo superati nel breve periodo.

