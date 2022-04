Il Nordic Walking, o in italiano Camminata Nordica, è lo sport ideale per chi ama stare all’aria aperta a contatto con la natura. E’ un’evoluzione del trekking, ma ricorda un po’ lo sci di fondo per l’utilizzo di bastoncini per accompagnare la camminata.



I bastoni non servono per andare più veloce o per fare meno fatica, ma perché in questo modo nell’attività sportiva vengono coinvolti moltissimi muscoli, un po’ come nello sci di fondo, aumenta il dispendio energetico e, di conseguenza i benefici per il fisico. Proprio questi bastoncini sono la differenza tra il Nordic Walking e la comune camminata sportiva.



La Camminata Nordica può essere praticata in qualsiasi luogo: sentieri, parchi, strade. E’ importante però che si affrontino percorsi in leggera pendenza, tra il 4 e l’8%. E’ infatti a queste condizioni che si la muscolatura riesce ad ottenere le sollecitazioni più complete. E’ uno sport adatto a tutti e per tutte le età, proprio perché è possibile scegliere in base al proprio fisico e alla propria resistenza gli itinerari da percorrere e anche la velocità a cui procedere.



Un altro degli aspetti positivi di questo sport è che non è indispensabile un’attrezzatura particolare. Oltre ai particolari bastoncini con un’impugnatura morbida all’estremità superiore e ai relativi guanti, tutti gli accessori sono opzionali. Il puntale dei bastoncini è fatto solitamente in widia, ricoperto da gommini per aumentare l’attrito e ridurre il rischio di scivolare. Le scarpe da Camminata Nordica devono avere una suola che consenta una presa particolare al terreno, dato che spesso di affrontano percorsi scoscesi.



Chi pratica il Nordic Walking utilizza durante l’attività sportiva il 90% dei muscoli del corpo, con enormi benefici cardiovascolari e respiratori. Si bruciano in media tra il 20 e il 30% di calorie in più rispetto alla camminata normale. Questa attività riduce concentrazione di colesterolo e glicemia è notevole. Ha anche un notevole impatto sullo sviluppo motorio, sollecitando resistenza, forza, mobilità, coordinazione. Inoltre migliora la postura, favorendo la mobilità della colonna vertebrale e alleggerendo il carico sulle articolazioni. Rispetto alla camminata sportiva tradizionale la frequenza cardiaca aumenta nell’ordine delle 10-15 pulsazioni al minuto.



I benefici nel Nordic Walking non sono solo di natura fisica, ma anche psichica. Praticando questa attività infatti il nostro organismo libera endorfine e serotonine, sostanze che contrastano lo stress e l’ansia migliorando l’umore. Essendo uno sport che viene praticato in gruppo, favorisce i momenti di aggregazione e socialità. Inoltre anche la sfera psicologica risente dei benefici che il Nordic Walking porta al corpo. Migliorando la forma fisica anche l’autostima ne risente positivamente.